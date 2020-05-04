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親子

必看！不需報稅也要申報扶養，避免孩子免稅額被佔

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

單身爸媽請注意！就算收入不足免報稅（即不用繳稅或退稅），還是記得要去做申報動作，把孩子報在自己的名下撫養，不然只要被對方輸入，不負責任或沒有取得監護權的那一方，依然可以報扶養免稅，這樣一來，社福資料認定對方有出錢養小孩，會擋了你們很多補助，不可不慎！

您報稅了嗎？每年我都趕在5月報稅季一開跑，就搶先上網申報，今年我甚至在午夜12點一過，就立馬插上健保卡，在5分鐘內快速搞定，您別笑我趕著給政府納貢，這正是因為擔心不負責任的人「又」不經我同意，逕自把女兒拿去報扶養。

我不婚生子，從一開始做生父認領，就約定監護權由我獨攬，並在戶口名簿上做註記，產後的1年間，我跟孩子的爸爸雖然住在一起，但是一戶分2個房間，一東一西，不管是相處關係，還是經濟分配都急速惡化，他對孩子冷漠，連奶粉錢都不出，我在家帶小孩真是一籌莫展，所以在女兒滿1歲的那個月，我直接帶孩子搬離他家。

約莫女兒3歲的時候，我碰到工作低潮，打算去公所看看有什麼社會福利可以申請，沒想到，社會課承辦人員，竟然告訴我一個晴天霹靂的消息：「咦？妳女兒去年有被報扶養啊！」蛤？怎麼可能？「妳女兒有被XXX報稅喔，就是這樣才擋掉補助，妳要不要回去問問看？」

不愛哭的我，忍不住潸然淚下，打電話去問她生父，竟然還得到「她是我生的，為什麼我不能報？」的回答，既然事情已經發生，而且有一段時間了，我念在往日情份不檢舉，但警告他不要太過分，再報就提告！從此，每到報稅季節，我一定趕快繳件，就是不想被不負責任的人佔便宜...。

這種爭議也常見於子女搶報直系尊親屬的情況，在稅法上，這是「先報先贏！」把名字填入就算完成申報，不用同一戶籍，也不用住在一起，正常的情況下，都是大家協議好再報稅，可我孩子的爸爸是霸王硬上弓，完全不詢問就直接申報。

那天在公所流的淚，不全因為是走投無路、拿不到補助，而是一種被欺瞞、被利用的感覺，女兒我一個人照顧、一個人養育，他平常完全不關心，只有牽扯金錢，才會想到佔我們便宜…從此，不管收入好壞，需要不要繳稅？我都第一時間上網申報，把孩子的名字先填上去，才能放下一顆心中的大石頭。

當然，您也可以選擇不姑息這樣的行為，只要備妥扶養的各種繳付憑據，向各地國稅局提出實名檢舉即可，因應現在網路時代，國稅局也開放上網傳件，快將相關實證，傳去稅務機關做認定吧！（檢舉信箱：https://ntbt.etax.nat.gov.tw/etwmain/web/ETW600W/WebMail/AM

至於社福追溯一事，我詢問過承辦人員，這只能從新認定，無法往前追，除了孩子曾被生父申報扶養外，我自己還有「卡三代」問題，所以回追那一年也沒用，但還是建議要做自保動作，免得孩子大了，還要反過來照顧不曾養育自己的生父生母。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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