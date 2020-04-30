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海內外「帶薪」實習就業一起來　嘉藥老服系提早接軌職場受歡迎

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▲嘉南藥理大學老人服務事業管理系，目前已與超過20家照護機構與單位簽訂實務教學與專業實習相關的合作備忘錄，幫助學生找到未來、也讓工作找到人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學老人服務事業管理系，目前已與超過20家照護機構與單位簽訂實務教學與專業實習相關的合作備忘錄，幫助學生找到未來、也讓工作找到人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學老人服務事業管理系繼在日本照護機構實習，憑藉優異表現而獲得留任日本工作機會後，更積極開拓國內專業實習機會，目前已與超過20家照護機構與單位簽訂實務教學與專業實習相關合作備忘錄，更與高雄市立民生醫院等醫療企業建立「帶薪」實習留用就業機制，幫助學生找到未來也讓工作找到人才。

依據國發會的調查研究指出，我國高齡化速度超過歐美日等先進國家，即將進入超高齡社會(老人人口>20%)，2018年65歲以上老年人口所占比率為14.5％，2065年可能持續增加到41.2％；屆時老年人口將擴大為幼年人口的4.5倍；扶養比增加到101.4，代表未來每百位青壯年人口須扶養101.4位依賴人口，未來大量的老人照護需求為政府與各界應及早正視的課題。雖然政府已經投入相當資源，也有引入外籍照顧員參與照護工作，但是家庭、社區與照護機構的老人照護人力均顯不足，品質與數量仍極需提升。

請繼續往下閱讀...

在未來趨勢確定，而國內照護就業市場面臨人才斷層、求才若渴的情況下，許多居家機構期盼年輕熱血的新世代投入，紛紛與學校老人服務的相關科系合作，希望能從求學階段便開始培育照護新成員。嘉藥老服系陸續與財團法人樹河社會福利基金會附設台灣省私立悠然山莊安養中心、台南市悠然綠園安養暨長期照顧中心、新樓醫院附設麻豆新樓護理之家、台南市立醫院長期照護課等20多家照護機構與單位簽訂合作備忘錄，進行實務教學與專業實習合作，共同培育老人照護相關人才。

▲嘉南藥理大學老人服務事業管理系，目前已與超過20家照護機構與單位簽訂實務教學與專業實習相關的合作備忘錄，幫助學生找到未來、也讓工作找到人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了積極拓展業界實務連結外，嘉藥老服系更希望能促成實習留用就業一次完成，「技職一條龍」的目標，嘉藥老服系申請教育部「學海築夢」計畫，107學年度成功媒介近20位學生赴日本長野縣、愛媛縣等照護機構實習，不僅不必負擔機票，每月還有近5萬元生活補助，最後因為實習期間的優異表現，日本照護機構甚至提供留任工作機會，完美在海外打響名號。108學年度更再接再厲，成功與高雄市立民生醫院、三星管理顧問股公司、台南市第一照顧服務勞動合作社等洽談居家服務員「帶薪」實習，其中高雄市立民生醫院提供學生實習薪資外給勞健保及年終，月薪上看31K。

▲嘉南藥理大學老人服務事業管理系，目前已與超過20家照護機構與單位簽訂實務教學與專業實習相關的合作備忘錄，幫助學生找到未來、也讓工作找到人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

休閒暨健康管理學院院長暨老服系系主任林為森表示，高齡相關產業隨著老人人口的增加與政府的政策支持而蓬勃發展，未來除了高齡者的照顧服務需求外，高齡者的健康促進指導、休閒旅遊規劃、理財規劃、保健品與食品管理、輔具開發與行銷亦是未來高齡產業服務的發展，嘉藥老服系相當看好未來產業的發展前景，歡迎大家一起來加入。

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