為領1萬補助「搶賣玉蘭花」　陳時中：應是不得已才造假

▲玉蘭花。（示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

行政院宣布擴大紓困補助，卻引發民怨，還爆出民眾為領1萬元補助搶賣玉蘭花，造成花價大漲。對此，中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，玉蘭花造假應該是不得已行為，紓困要盡快簡化，但因發放的對象非常弱勢，要提出證明非常困難，對於讓申請費用的人覺得心裡不舒服，表達歉意，也對區公所承受壓力表達謝意。

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▲指揮中心指揮官陳時中對於提出證明讓申請費用的人覺得心裡不舒服，表達歉意。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，擴大紓困重點為排富，但資料要查清楚，證明卻不太好拿 。因此才會要求填寫去年做了什麼，並提出今年收入變少證明，讓公所計算。如果有資料當然好，也可以帶來讓公所一併計算。

陳時中強調，政府擴大紓困，是想幫助「最弱勢的人」，但在執行面上有很多門檻，造成申請費用的人心裡覺得不舒服，對此表達歉意，也會區公所因承辦文化不同，承受很大壓力表達謝意。

▲立法院社福衛環衛福部次長蘇麗瓊報告紓困案時，向這次紓困案造成的困擾對民眾道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院社福衛環委員會今（7）日邀請衛福部次長蘇麗瓊備詢，立委蔣萬安、蘇巧慧紛紛針對議題開砲，批評「防疫滿分、紓困零分」。蘇麗瓊表示，行政院4日公布政策，衛福部當日深夜才發文通知公所，坦言資訊傳遞速度過慢。

行政院日前宣布擴大紓困方案，放寬急難救助標準，如果家戶內每人每月生活費經過計算未達該地區最低生活費1.5至2倍者，每戶發放1萬元，預計有18萬人符合資格。根據衛福部統計，截至當晚8時半，首日受理因應疫情急難紓困申請案共1萬0313件。行政院長蘇貞昌7日院會中針對紓困亂象致歉。他強調，有錯道歉、有錯就改，要求衛福部務必簡化流程。

蘇貞昌強調，面對經濟衝擊，政府出於善意，提出舉債紓困預算，要跟人民站在一起，把補助金發給最需要的人，不過思慮不周造成人民不便，要再次跟人民道歉。行政院也將在下午3時召開記者會，由院長蘇貞昌、政委龔明鑫、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲出席說明解決方案，並針對造成不便向民眾致歉。

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