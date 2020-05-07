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1萬元「紓困之亂」 全民炸鍋譙翻　吳子嘉痛批：救命錢計較什麼！

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▲▼大同區公所看看辦理紓困狀況。（圖／記者黃國霖攝）

▲1萬元的「紓困之亂」 全民炸鍋譙翻。（圖／記者黃國霖攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣防範新冠肺炎（COVID-19）疫情成功，開始進入紓困階段，「無保工作者紓困1萬元」6日起受理申請，然而許多民眾拿不出工作受影響的確切證明，導致大部分的請領民眾白跑一趟，對此新北市長侯友宜開第一槍「所有的責任市長扛」，民眾申請從寬認定，可寫切結書自負法律責任，接著各縣市首長才陸續跟進。對此《美麗島子報》董事長痛批，蘇貞昌內閣處裡紓困過程不及格，救命錢卻要填8種表格。

行政院日前宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等無保工作者，放寬急難救助標準，6日開始受理申請，鄉鎮區公所多數出現混亂場面，還有接不完的詢問電話。

根據《中央社》報導，台中打零工陳姓男子就說，工地都是直接拿現金，哪裡會有薪資匯款證明，已經1個多月沒工作，聽到有政府補助就到公所申請。

王姓婦人替在夜市擺攤的兒子到公所詢問申請資訊，她說，兒子平常在夜市擺攤賣水果，近1個多月收入幾乎只剩1成，要付房貸還要付小孩學費，雖然補助不多，但若能申請補助不無小補。

以南投縣南投市公所來說，一早就許多民眾排隊等開門辦紓困，結果許多人都因資料不齊而白跑；苗栗縣各公所同樣有申請人因證件不齊遭退回等，以苗栗市公所為例，上午有近百人次申請，僅5人完成收件。

基隆市政府社會處表示，申請表格上雖有載明家戶每月平均收入計算方式，但仍有不少民眾反映計算方式複雜，一時間難以理解。

▲▼吳子嘉表示，1萬塊是救命錢，政府在計較什麼？（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲吳子嘉表示，1萬塊是救命錢，政府在計較什麼？（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》指出，蘇貞昌內閣對這一次紓困的過程是不及格的，侯友宜跟鄭文燦都出來打臉，申請1萬塊有8種表格，現在台灣誰需要1萬塊？「這1萬塊是救命錢啊！是拿來吃飯的錢啊」政府怎麼會跟去苛扣那1萬塊，跟領1萬塊的人計較幹什麼？

▲▼吳子嘉表示，1萬塊是救命錢，政府在計較什麼？（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲吳子嘉痛批蘇貞昌在當蘇科長（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

吳子嘉痛批，政府搞了7、8個表格還一日數變，搞到公務員也不知道怎麼填，公務員填下去就變成圖利他人，搞到侯友宜出來喊「給他錢，法律問題我來負擔」，路邊賣玉蘭花的可不可憐？要不要給他1萬塊？但是他能不能提在職證明？他有沒有繳稅？「這都很現實，你要快點給他，你管他什麼東西」政府在紓困、在救命、在救急，結果蘇貞昌在當蘇科長，在斤斤計較。

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