王世堅痛批紓困之亂「刁民」：這是刁難人民　防疫95分紓困59分

▲王世堅表示，紓困之亂是刁民「刁難人民」。（圖／翻攝自平論無雙YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

台灣防疫工作成功已經進入紓困階段，但是1萬元的「紓困之亂」因為資格認定超複雜，首日申請成功率才10%左右，遭到全民罵翻。對此台北市議員王世堅痛批，紓困之亂是刁民「刁難人民」，陳時中防疫95分，蘇貞昌紓困59分。

王世堅在政論節目《平論無雙》指出，疫情已經看到解決的曙光，紓困工作再拖下去，人民也不需要政府紓困了，陳時中防疫95分，蘇貞昌紓困59分，這是在刁民「刁難人民」。

王世堅說，3個月前在防疫的第一時間就說要紓困，甚至是要發現金，可是數十年來官僚系統就是很糟糕，他不相信人民沒有錢，但是銀行體系又剛好相反，他不相信人民有錢，所以銀行不借錢，人民就在中間被夾殺。

王世堅強調，政府的態度要很正確，2300萬人是台灣的主人、台灣的子民，現在人民有困難，趕快給錢就是了，不是在給人民施捨，但是公務人員簽發文件要負責相關責任，所以就設計一堆表格，這些表「我在議會這麼久，我也看不懂」。

▲紓困的申請公式超複雜，連王世堅都搞不懂。（圖／翻攝自平論無雙YouTube）



王世堅解釋申領資格公式，從家戶月平均收入然後去算家戶總存款數，然後在減掉家戶免納入計算額，之後再除以家戶人口數，這樣只是算出家戶每人每月生活費，然後還要再去比較家戶每人每月生活費是多少，比完之後六都的倍數又都不一樣。

王世堅說，這樣子看起來會認為官僚體系完全沒有誠意，「好像人民來跟你乞討」這是一個尊嚴問題，1趟、2趟、3趟沒有，那乾脆不要，寧願餓死也不要跟你拿錢，希望包括蘇貞昌院長在內的官僚體系能夠聽得下去，好好去學陳時中，能夠這麼有系統，用簡單明瞭的方式去跟人民報告。

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