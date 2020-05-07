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影／曾在卡達染疫！案440「陰性返台又復陽」　陳時中：國內「陰陽患者」最長83天

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▲▼指揮中心5/7記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳說，國內患者也常見陰陰陽陽的狀態，這並不屬於特例。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣今（7）新增一例境外移入確診個案，20多歲女性今年到卡達工作，在當地曾染疫治療，返台後檢驗陰性進行居家檢疫，沒想到出現腹瀉症狀，再度採檢又是陽性。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳說，國內患者也常見陰陰陽陽的狀態，這並不屬於特例。

請繼續往下閱讀...

個案在3月8日出現喉嚨痛、流鼻水與失去味覺等症狀，3月10日於「卡達」確診新冠肺炎並接受治療，4月8日二採陰性治療結束後，返回宿舍隔離至4月22日。

個案5月3日返國入境時無症狀，因主動告知曾於卡達確診，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所，並於5月4日檢驗陰性後，搭乘防疫專車返家居家檢疫。但返家當日即出現腹瀉症狀，5月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

針對該個案狀況，指揮官陳時中先提到「台灣最長的住院病人有81天到83天，中間也是陰陽反覆。」張上淳則表示，這個案例也是有點呼應國內曾見的狀況，且國外很多臨床也發現，二採陰又復陽也很常見，所以台灣才都會採用三採陰性。

▲▼440,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）

▲今日新增的案440，她是在卡達染疫。（圖／陳昱璇製）
▲▼440,肺炎,確診,案例,成長圖,敦睦艦隊( 圖／曾梓倩製）
▲今日新增1境外移入確診案例。（圖／曾梓倩製）

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