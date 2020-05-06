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新北區長群轟中央紓困匆促上路　侯友宜霸氣：第一線從寬認定「責任市長扛」

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▲▼侯友宜時事聯訪。（圖／記者宋良義攝）

▲侯友宜時事聯訪。（圖／記者宋良義攝）

記者羅婉庭、蔡文鈴／新北報導

對於中央宣布的擴大紓困1萬元，侯友宜6日表示，倉促上路、無從準備起，誰有辦法證明是玉蘭花、臨時攤販？執行和訂的內容有落差，迫在眉睫，基層萬一做決定，以後要不要負法律責任，又無法查證、要不要給？

侯友宜強調，紓困要在民眾困難時發才有意義，他同時下令新北第一線處理紓困申請的原則，包括資料從簡、從寬認定，從速發放，如果民眾提不出工作證明就簽切結，法律責任由當事人自負。

新北市政府6日上午召開市政會議，對於行政院長蘇貞昌4日宣布擴大紓困加碼1萬元，連日來被地方基層抱怨是看了新聞才知道中央有這措施、地方區公所電話接不完、民眾跑到公所最後落空，不少新北區長在會議上也向侯友宜抱怨並說明遭遇的第一線狀況。

據透露，在會議上，有區長表示，申請的文件跟內容包括身分證、戶口名簿、帳戶、工作證明或切結，急難紓困從上週開始，民眾來了又回去，問了半天沒有審核的標準，既然是政策，切結、民眾自負。

另一位區長也發言指出，紓困專案4月21日第一階段開始，但現在的第二階段，更加困難，以109年1至4月收入為例，只要附存款簿即可，但大家都沒有辦法證明，都要切結，因為公文上是說要附證明，不得已才切結；但百分之70到80的民眾，沒辦法證明；有一位20多歲的民眾來申請紓困，只附上其中一本存簿，由於申請的人數很多，他準備六頂帳篷讓民眾可以在外面等。

也有區長直接砲轟中央，後續的查證工作才是同仁最在意的，有人認為可以用財稅，但這是今年一到四月，怎麼會有財稅證明？為民眾服務和紓困，經費未到位，即使申請，也不一定拿得到，和急難救助有落差

對於區長們反映出第一線接受民眾紓困申請的問題，侯友宜表示，只要無法舉證都讓民眾簽切結書「自負法律責任」，甚至有些民眾為了1萬元已跑好幾天都沒申請，若今天再一趟可能受不了，因此要求第一線區公所全部從寬認定，先收件先發再說。

從速發放部分，侯友宜強調，資料要從簡，不要讓民眾覺得是刁難，中央說3天審核5天發放，資料每天送，政府威信不能再打折扣，民眾敢寫切結就要負責任，很難查證、無從查證只能這樣做，要在民眾困難的時候發放。

侯友宜也向在場的區長們說，社會局天天跟衛福部反映，解釋來解釋去問題還是和各位一樣，為了讓基層無後顧之憂，他要求第一線一切從寬認定，由當事人簽切結，自負法律責任，「所有的責任市長扛，你們不要扛，讓基層好做事」。

由於今天為擴大急難紓困申請補助的首日，侯友宜稍晚於10點30分會到汐止區公所視察辦理狀況，看看是否有作業流程需要調整。

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