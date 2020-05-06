雲端最前線／罷韓民調破五成！韓國瑜「心無罣礙」？

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距離罷韓投票只剩一個月，各界緊盯韓國瑜一舉一動，他的罷免答辯書被發現多處疑似抄寫金剛經內容，挨批連答辯都不認真面對。台灣基進黨批評，韓國瑜近期不只強拆罷韓看板，還讓底下局處如戒嚴般干預選務，打壓罷韓團體街頭宣傳，一點也不如引用答辯書上說的「心無罣礙」，明明就非常在意。《雲端最前線》6日邀請新北市議員葉元之、台北市議員苗博雅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

台灣疫情趨緩，政府力擴大推紓困政策，萬元補助金約八萬人受惠，但不少人批評申請過程過於複雜，看得到、吃不到，且切結查證困難，許多第一線公務人員擔心未來成為檢調調查對象。新北市長侯友宜6日上午在市政會議上說，排富審查「從寬認定、資料從簡、從速發放」，責任他來扛，要讓基層好做事，台北市長柯文哲也拜託中央留給前置作業期間，讓地方政府能好好做事。

截至6日為止，美國是全球確診數最多國家，約120萬人感染，逾7萬人死亡光剩有超過3000萬人因此失業，總統川普強調美國必須立即開始重新開放經濟，即使更多美國人感染新冠病毒甚至死亡也得做，經濟重於防疫真的是最佳作法？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。