你可以申請哪項紓困方案？　6張圖一次搞懂條件＋金額！

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▲▼新北市經發局製作中央最新紓困措施懶人包。（圖／翻攝自我的新北市臉書粉專）

▲新北市經發局製作中央最新紓困措施懶人包。（圖／翻攝自我的新北市臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，政府擴大紓困措施，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金，每戶可領1萬元，並且從6日起開放申請。為避免民眾看不懂中央最新紓困措施，新北市政府特別做了6張圖表，讓霧煞煞的網友一次了解申請條件及流程。

「讓我們一起度過困境！」新北市經發局趕在6日開放申請紓困措施之前，於5日晚間自製6張中央最新紓困措施懶人包圖片，並且發在「我的新北市」臉書粉專中，解決網友們的疑難雜症。

▲▼新北市經發局製作中央最新紓困措施懶人包。（圖／翻攝自我的新北市臉書粉專）

●中央因應疫情擴大急難紓困（第一類）：急難紓困金1萬元至3萬元

申請對象：工作受疫情影響且「無」加保者
申請條件：家戶每人每月生活費在每人每月最低生活費1.5～2倍間，或低於1.5倍。
申請流程：向居住地的公所申請→書面審核認定→核定後撥款。
申請時間：5月6日起即可向各地公所申請。

※提醒：要「未」領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

▲▼新北市經發局製作中央最新紓困措施懶人包。（圖／翻攝自我的新北市臉書粉專）

●中央因應疫情擴大急難紓困（第二類）：急難紓困金1萬元

申請對象：從事農漁生產工作者。
申請條件：所得稅未達50萬且未曾領取3萬元紓困者。
申請流程：向各地農漁會申請→書面審核認定→核定後撥款。
申請時間：5月11日起即可向各地農漁會申請。

▲▼新北市經發局製作中央最新紓困措施懶人包。（圖／翻攝自我的新北市臉書粉專）

●中央勞工紓困貸款

申請對象：不限勞保條件，只需提出工作事實即可申請。
貸款內容：每人最高可貸款10萬元，政府補貼首年利息，還款期3年。
申請時間：即日起即可向鄰近銀行申請。

▲▼新北市經發局製作中央最新紓困措施懶人包。（圖／翻攝自我的新北市臉書粉專）

●中央小規模營業人簡易申貸

申請對象：限有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準之營業人。
貸款內容：申請貸款50萬元以下，免提報表。
申請時間：即日起即可向鄰近銀行申請。

※除此之外，新北市長侯友宜也提出，「急、速、寬、減、補、平」六大原則的紓困計畫，確保協助受影響的新北市企業降低紓困資金取得成本。

▲▼新北市經發局製作中央最新紓困措施懶人包。（圖／翻攝自我的新北市臉書粉專）

●急救貸專案

申請對象：申請經濟部營運資金貸款之新北市企業
專案內容：除了經濟部原提供的6個月貸款利息補貼，新北加碼補貼第7個月至1年的利息。
資金紓困振興貸款銀行窗口一覽表請點此

※提醒：專案貸款不是補助。

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