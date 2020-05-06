「睡前約會古莫一個多月」5點超迷人　李艷秋點名台這縣市長：有相似特質

▲李艷秋認為，古莫敢於承擔不逃避。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

「突發的災難，最能看出誰是領袖，誰是笨蛋。」資深媒體人李艷秋表示，她在這一個多月來，一定要看過美國紐約州州長古莫才去睡覺，並提到他的5點迷人之處。她也稱讚新北市長侯友宜沒用疫情連接政治，依自己的節奏前進，發言直率真實，「侯友宜會是古莫嗎？」

李艷秋5日在「李艷秋的新聞夜總會」臉書提到，她隨著古莫（Andrew Cuomo）做的簡報悲喜，跟著他說的哲理體悟病毒下的人生，「李濤笑我是『睡前約會』，其實他比我更專注著迷於跟他的約會。」

李艷秋說，紐約州是美國的重災區，屍體來不及處理直接挖坑掩埋的景象震驚世界，古莫每天開記者會，一開始他哀號一線醫護沒有防護、病人沒有呼吸器、醫療體系要崩潰、確診數字和死亡數字高到看不見頂；漸漸的，他掌握了局勢，關閉非必要性的營業場所，嚇人的數字開始下降。

▼李艷秋表示，古莫不談政治，姿態柔軟。（圖／路透）

李艷秋指出，美國媒體及評論者說古莫的記者會是疫情中少數美好的事，兼收新聞發佈、心理治療與脫口秀的相加效果；古莫在今年初剛當選「全美十大不受歡迎州長」，三個月後的現在，他的滿意度從4成跳到8成。她說，4月初的全國民調，甚至有超過一半的民主黨籍選民，希望他取代拜登和川普一決高下。

「突發的災難，最能看出誰是領袖，誰是笨蛋。」李艷秋認為，古莫在這次疫情的考驗中，把美國甚至全世界的的政客們甩出好幾條街；既然跟他約會了這麼久，順手整理報告一下他之所以迷人之處：

1、不硬凹，一切坦誠以對—疫情爆發，他毫不隱瞞自己的無力和無助，沒有打腫臉充胖子。

2、敢於承擔不逃避—當他要求州民不得外出、商家不得營業遭到反彈時，他說「Blame me！」，如果有人不高興就怪我吧！我負責！這句話也成為金句，常常被用來對照川普說「這件事不是我負責。」

3、不談政治，姿態柔軟—川普屢屢批評他說多做少、要這要那。古莫仍然求見川普，當川普答應給他需要的資源後，古莫公開大力感謝，他說，我不在乎政治上惹誰不高興，只要能幫我拯救人命，我什麼都可以忍。

4、教育州民，改變文化和習慣—他大力倡導戴口罩，說不戴口罩就是不尊重別人。這對紐約客來說，是非常大的文化衝擊，他每天不厭其煩說了又說，確實讓紐約甚至美國人開始改變。

5、團結盟友，共享資源—古莫將鄰近的州長團結起來，統一採購醫療物資，以免各州搶奪資源而互相抬高價碼；他也邀請各州州長運用他最火紅的記者會平台，發表抗疫措施。古莫領頭羊的架勢已經成形。

▼李艷秋分享古莫的迷人之處。（圖／路透）

李艷秋表示，當然，古莫利用記者會傳遞信心、希望及理性，強調家庭價值的美好，都成為療癒的春風；到目前為止，「他只做了一件我認為不合適的事，就是他曾讓他的女兒同坐台上。還好美國記者尚具水準，全場只談防疫，無人對他的女兒有興趣，CNN連一個鏡頭都沒給。這件事也正好成為觀察他有沒有得大頭病的指標。」

「看完古莫，很自然聯想台灣的地方諸侯，在這次的疫情中，也有古莫嗎？」李艷秋指出，《遠見雜誌》在4月18日公布的民調中，這個人冒出了頭，新北市長侯友宜在六都防疫中拿下8成83的滿意度，調查認為他主動迎戰、超前部署，連居家防疫關懷包的內容都獲得一片讚；他沒用疫情連接政治，依自己的節奏前進，發言直率真實，態度專注堅持，在他身上，確實看到某些與古莫州長相似的特質。

李艷秋指說，當民進黨提出修法，明定民選首長任內不得參選其他公職時，相信民進黨應該也在超前部署了，「侯友宜是不是古莫一點都不重要，百姓樂見政治人物以蒼生為重，少些政治算計，不藉機哄抬個人，不趁亂製造分裂，更不會在生死交關的時候，還搞意識形態。疫情還沒有結束，我們繼續加油吧！」

▲▼李艷秋認為，在侯友宜身上確實看到某些與古莫相似的特質。（圖／記者李毓康攝）