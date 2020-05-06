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「睡前約會古莫一個多月」5點超迷人　李艷秋點名台這縣市長：有相似特質

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▲▼ 美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

▲李艷秋認為，古莫敢於承擔不逃避。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

「突發的災難，最能看出誰是領袖，誰是笨蛋。」資深媒體人李艷秋表示，她在這一個多月來，一定要看過美國紐約州州長古莫才去睡覺，並提到他的5點迷人之處。她也稱讚新北市長侯友宜沒用疫情連接政治，依自己的節奏前進，發言直率真實，「侯友宜會是古莫嗎？」

李艷秋5日在「李艷秋的新聞夜總會」臉書提到，她隨著古莫（Andrew Cuomo）做的簡報悲喜，跟著他說的哲理體悟病毒下的人生，「李濤笑我是『睡前約會』，其實他比我更專注著迷於跟他的約會。」

李艷秋說，紐約州是美國的重災區，屍體來不及處理直接挖坑掩埋的景象震驚世界，古莫每天開記者會，一開始他哀號一線醫護沒有防護、病人沒有呼吸器、醫療體系要崩潰、確診數字和死亡數字高到看不見頂；漸漸的，他掌握了局勢，關閉非必要性的營業場所，嚇人的數字開始下降。

▼李艷秋表示，古莫不談政治，姿態柔軟。（圖／路透）

▲▼紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在曼哈頓一處會議中心痛批聯邦政府。（圖／路透）

李艷秋指出，美國媒體及評論者說古莫的記者會是疫情中少數美好的事，兼收新聞發佈、心理治療與脫口秀的相加效果；古莫在今年初剛當選「全美十大不受歡迎州長」，三個月後的現在，他的滿意度從4成跳到8成。她說，4月初的全國民調，甚至有超過一半的民主黨籍選民，希望他取代拜登和川普一決高下。

「突發的災難，最能看出誰是領袖，誰是笨蛋。」李艷秋認為，古莫在這次疫情的考驗中，把美國甚至全世界的的政客們甩出好幾條街；既然跟他約會了這麼久，順手整理報告一下他之所以迷人之處：

1、不硬凹，一切坦誠以對—疫情爆發，他毫不隱瞞自己的無力和無助，沒有打腫臉充胖子。

2、敢於承擔不逃避—當他要求州民不得外出、商家不得營業遭到反彈時，他說「Blame me！」，如果有人不高興就怪我吧！我負責！這句話也成為金句，常常被用來對照川普說「這件事不是我負責。」

3、不談政治，姿態柔軟—川普屢屢批評他說多做少、要這要那。古莫仍然求見川普，當川普答應給他需要的資源後，古莫公開大力感謝，他說，我不在乎政治上惹誰不高興，只要能幫我拯救人命，我什麼都可以忍。

4、教育州民，改變文化和習慣—他大力倡導戴口罩，說不戴口罩就是不尊重別人。這對紐約客來說，是非常大的文化衝擊，他每天不厭其煩說了又說，確實讓紐約甚至美國人開始改變。

5、團結盟友，共享資源—古莫將鄰近的州長團結起來，統一採購醫療物資，以免各州搶奪資源而互相抬高價碼；他也邀請各州州長運用他最火紅的記者會平台，發表抗疫措施。古莫領頭羊的架勢已經成形。

▼李艷秋分享古莫的迷人之處。（圖／路透）

▲紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

李艷秋表示，當然，古莫利用記者會傳遞信心、希望及理性，強調家庭價值的美好，都成為療癒的春風；到目前為止，「他只做了一件我認為不合適的事，就是他曾讓他的女兒同坐台上。還好美國記者尚具水準，全場只談防疫，無人對他的女兒有興趣，CNN連一個鏡頭都沒給。這件事也正好成為觀察他有沒有得大頭病的指標。」

「看完古莫，很自然聯想台灣的地方諸侯，在這次的疫情中，也有古莫嗎？」李艷秋指出，《遠見雜誌》在4月18日公布的民調中，這個人冒出了頭，新北市長侯友宜在六都防疫中拿下8成83的滿意度，調查認為他主動迎戰、超前部署，連居家防疫關懷包的內容都獲得一片讚；他沒用疫情連接政治，依自己的節奏前進，發言直率真實，態度專注堅持，在他身上，確實看到某些與古莫州長相似的特質。

李艷秋指說，當民進黨提出修法，明定民選首長任內不得參選其他公職時，相信民進黨應該也在超前部署了，「侯友宜是不是古莫一點都不重要，百姓樂見政治人物以蒼生為重，少些政治算計，不藉機哄抬個人，不趁亂製造分裂，更不會在生死交關的時候，還搞意識形態。疫情還沒有結束，我們繼續加油吧！」

▲▼新北市長侯友宜出席中和區佳和公園新建幼兒園及公托中心暨共構地下停車場統包工程開工典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李艷秋認為，在侯友宜身上確實看到某些與古莫相似的特質。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新北市長侯友宜出席中和區佳和公園新建幼兒園及公托中心暨共構地下停車場統包工程開工典禮。（圖／記者李毓康攝）

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