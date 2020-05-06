Live／政院擴大紓困加碼1萬申請首日　侯友宜親自視察汐止區公所

記者羅婉庭／新北報導

行政院長蘇貞昌日前宣布擴大紓困，引發區公所人滿為患、電話被打爆的「萬元紓困之亂」。因此，新北市長侯友宜6日上午在市政會議上說，排富審查「從寬認定、資料從簡、從速發放」，責任他來扛，隨後前往汐止區公所查看現場情況，隨後會發表談話，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜表示，中央為因應疫情辦理急難紓困並擴大方案，已多次修訂標準，造成地方無所適從，民眾也霧煞煞，尤其蘇貞昌4日親上火線，召開記者會說明，基層公所同仁和民眾一樣，都是從電視新聞上同步看到訊息。

侯友宜說，蘇貞昌雖用了鮮活的比喻，「賣玉蘭花的和舉廣告牌的，因受到疫情而影響收入，致生活陷困者，都可以到公所申請紓困」，此話一出，造成民眾蜂擁而至全國各公所，而公所在缺乏收件和審核基準情況下，也無法向民眾清楚說明，以致全國陷入「萬元紓困之亂」。

北市政府社會局在獲悉基層公所困境之後，蒐集各方問題和疑慮立即向衛福部反映，衛福部相關公函及表單電子檔於4日深夜11點22分才匯出，正式公文5日才送達各縣市政府。

新北市府也立即召集各公所社會課長會商，希望按照中央的計畫和標準，協助民眾申請擴大紓困，但區長們仍在會議上群轟中央，指出民眾若無法提出證明文件者，以切結書為依據，免查調財稅資料等標準彈性過大，把「排富審查」推給公所人員，萬一將來在審計查核時要承擔相關責任。

侯友宜上午在市政會議中指出，審核從寬認定、資料從簡、從速發放，民眾若寫了切結書就由民眾責任自負，行政責任由他來扛，政府的威信不能再打折扣。

他也指出，中央要紓困民眾，地方政府舉雙手贊成，但事前應該先跟地方溝通，所有申請作業及審核標準要讓地方充分了解，並預留準備時間，才能將政府的美意，完整的輸送給民眾。

行政院宣布紓困發現金政策遭批一改再改，新北市社會局長張錦麗5日在應變會議時表示，紓困計畫上週至今已改變三次，讓區公所無法應對民眾，盼中央不要開完記者會就施行，讓第一線沒有應變時間。

▲擴大紓困上路首日，汐止區公所申請狀況。（圖／記者徐斌慎攝）



新北市政府5日進行應變會議，社會局長張錦麗報告時怨道，最近區公所人滿為患同仁都累翻了，由於中央行政院急難紓困計畫從上個禮拜到現在已經改變三次，甚至昨天又修正申請資格，導致區公所同仁沒辦法依據一改再改的規則審理申請者資格，民眾遞件收也不是、不收也不是。

區公所人員私下表示，中央長官出來開記者會，公告天下賣玉蘭花、舉牌子都可以拿一萬元，但沒有給基層行政人員相關表格、條件審查等公文，也只有一天的時間熟悉所有申辦流程。

雖然引發基層人員不滿，但侯友宜仍呼籲中央，對待基層民眾不要吝嗇、發越多越好，民眾也希望中央預算編多一點，「1萬元不夠發2萬元、2萬元不夠發3萬元」，越底層的紓困發越多，幫助基層的人站起來，也能刺激基層消費能力、帶動基層經濟活動。

其他人也看了這些…

►蘇貞昌加碼...民眾擠爆櫃檯 北市區公所：「看新聞才知道」狂接500通電話

►紓困加碼1萬元手續繁雜惹民怨 國民黨團批「滾動式折磨人民」

►民眾跑公所撲空...狂洗版蘇貞昌「紓困1萬現金」 行政院道歉了

更多熱門新聞…

►無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你…「符合4條件」就能領

►紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」 各縣市申請資格一覽表大公開

►賣玉蘭花、舉廣告牌如何判定？ 請領民眾簽下這張切結書即可！