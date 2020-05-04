讓伐木者帶病毒進來=准許亞馬遜種族滅絕　瑪丹娜致函巴西總統求拯救

▲巴西原住民在去年4月曾因不滿權益倒退，抗議總統伊爾.波索納洛。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

由藝術家、名人和科學家等組成的全球聯盟致信給巴西總統雅伊爾.波索納洛（Jair Messias Bolsonaro），要求領導人必須立刻採取行動，以保護當地的原住民。早在5個世紀前，有些族群就因歐洲殖民者所帶來的疾病而滅絕，現今新冠肺炎當前，當地原住民根本仍舊無力對抗。

據《衛報》報導，歌手瑪丹娜（Madonna）、電視主持人歐普拉.溫芙蕾（Oprah Winfrey）、男演員布萊德.彼特（Brad Pitt）、名畫家大衛.霍克尼（David Hockney）和音樂家保羅.麥卡尼（Paul McCartney）聯合致信給巴西總統伊爾.波索納洛。信中聲稱，新冠肺炎的疫情太過嚴重，這會讓亞馬遜地區的原住民面臨「種族滅絕」的危機。

信中寫道，在5個世紀以前，有些族群因歐洲殖民者所帶來的疾病而滅絕，如今「這種禍害又在巴西迅速蔓延，這些原住民可能會完全消失，因為他們無法對抗新冠肺炎」。

▲當地有不少樹木遭到侵略者長期濫伐。（示意圖／路透）

這份請願書的發起人是巴西的攝影記者塞巴斯蒂昂.薩爾加多（SebastiãoSalgado），他表示，應該要將非法伐木、開採金礦的侵入者全數驅逐，以免他們將新冠肺炎帶入這塊土地，導致原住民無辜受害，然而，「政府根本不尊重原住民的領土」。

記錄盧安達1994年種族滅絕事件的薩爾加多警告，「在盧安達，我們看到了種族滅絕暴力，這是一次襲擊，人們被殺害，而在巴西所發生的事情也意味著原住民將會死亡」，如果政府允許新冠肺炎不斷進入原住民的領地，那就象徵著他們正准許著原住民的死去、滅絕。