台大預測疫情「快過去了」　6月全球個案小於2千5、下次流行應是秋冬季

▲台大公衛學院今（4）日預測，大約至6月底，全球每日新增個案可能小於2500例。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在台灣趨於穩定，不過在全球其他國家仍有疫情發生，台大公衛學院今（4）日預測，大約至6月底全球每日新增個案可能小於2500例，表示流行波「快要過去了」，不過台大公衛學院陳秀熙主任提醒，下一回可能再度流行的時間點，是秋季或是冬季還不知道，不能掉以輕心。

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▲本週全球新冠肺炎的康復人數較上週增加4%，但降低死亡率仍是全球努力目標。（圖／記者林育綾攝）

陳秀熙提到，本週全球新冠肺炎的康復人數較上週增加4%，是一件好消息，但降低死亡率仍是全球努力目標。目前根據流行波預測，至6月底全球每日新增個案可能將小於2500例，顯示疫情流行波快要過了。不過不排除再度流行的可能，下一次若再度流行，可能是秋季或冬季還不一定。

▲台大公衛學院陳秀熙主任提醒，下一回可能再度流行的時間點，是秋季或是冬季還不知道。（圖／記者林育綾攝）

他也分享關於各國「減災計畫」中的非藥物措施，包括「社交距離」、「個人與環境衛生」的實際效益，表示這些措施確實有用，由於每個國家採取的程度不同，但透過數據顯示，「採取的程度越強，疫情控制速度就越快。」反之若是佛係防疫就控制得越慢。

▲「社交距離」、「個人與環境衛生」措施採取程度越強，疫情控制速度就越快。（圖／記者林育綾攝）

陳秀熙舉例，澳洲的減災措施最值得全球各國借鏡，他提到澳洲的社交距離非常嚴格，2人以上群聚都被禁止，因此在短短一個月就下降病例個案數，而歐洲、美洲拖了一個多月才下降，另外在亞洲、非洲、南美洲採取社交距離措施越低的國家，到現在還有疫情在爆發。

▲澳洲的減災措施最值得全球各國借鏡，社交距離實行非常嚴格，2人以上群聚都被禁止。（圖／記者林育綾攝）

台大公衛學院陳保中教授也提到，面對疫情應該「樂觀以對，但不能過度期待」，預測可能是秋冬迎來下一波疫情流行。此時每個人與企業應該做好準備，例如口罩的存量，以免再度發生像春節時疫情爆發後，大家買不到口罩的情形，無法因應緊急狀況。