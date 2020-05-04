　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「墨西哥寶傑」激動肢體狂讚蔡英文：聽好喔！台灣才426件確診

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「墨西哥寶傑」在節目中狂讚總統蔡英文。（圖／翻攝自Imagen Noticias YouTube）

▲「墨西哥寶傑」羅薩諾（Nacho Lozano）在節目中狂讚總統蔡英文。（圖／翻攝自Imagen Noticias YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）讓世界許多國家成為疫情重災區，但是台灣防疫成效卻成為全世界矚目的焦點，就連墨西哥的新聞節目「從比薩出發」（De Pisa y Corre）主持人羅薩諾（Nacho Lozano）也以相當浮誇、激動的肢體語言來討論總統蔡英文如何領導台灣，對抗病毒的入侵，引發台灣網友的討論，主持人甚至因此被封為「墨西哥寶傑」。

根據粉絲頁「Latinwan 拉美看台灣」翻譯墨西哥新聞台Imagen Noticias的4月23日播出的節目內容指出，主持人羅薩諾表示，是台灣最先跟全世界通報新冠肺炎的，他們傳訊息給中國還有WHO，有看到一些冠狀病毒相關的傳染案例，好像有點怪怪的，病毒的模式也很特別，「你們可不可以幫我們研究看看」。

羅薩諾說，中國看了不以為然，覺得台灣又在說笑話了，結果3天後就大爆發，台灣在2019年的12月就通報了，光是這一點，就體現出這位總統的行政能力。

羅薩諾激動強調，在聽聞變成事實之前，在病毒變成全球傳染病之前，在警報和恐懼成真之前，在全世界重挫陷入混亂之前，甚至很多人一開始都不相信，全球會被這個強大的冠狀病毒搞得很可憐，而這位女總統，祭出一連串防疫政策，從12月就邊境控管，「鄉親們，12月喔！」在還不知道病毒到底叫什麼名字之前，當中國境內在傳染時，他們就已經著手控制邊境。

羅薩諾說，甚至派專家去疫情爆發處武漢，派去那邊研究病毒的特性，看看是什麼病毒，然後對從中國來的旅客實施邊境檢疫措施。

羅薩諾強調，所有的措施讓台灣在前一天晚上之前，「我昨天下午查了一下，426件確診，236人痊癒，然而不幸的是昨天的數據顯示8例死亡（編按應為6例，直到4日都是6例）」但是跟其他國家比，病例還是超級低。

►母親節超殺禮物！青春露6折超低價快搶～

ET快訊
新北男砍嬤10刀「看她倒地」　隨機拖行路人100公尺：會繼續
處女歡樂組「單穿內褲」熱舞！脫北正妹揭金正恩後宮：如慰安婦
北韓槍擊使用武器曝！阿兵哥只扣一次扳機　南韓哨所秒被擊中4次
火烤始祖「可利亞」和平店將熄燈！最後營業日曝　全台剩2間
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

處女歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝！　脫北正妹怒揭「金正恩後宮」：根本慰安婦

受疫情衝擊！「2020杜拜世博會」延期至明年10月舉辦

葡萄牙放寬政策　市民「像出獄一樣」短暫運動

「墨西哥寶傑」激動肢體狂讚蔡英文：聽好喔！台灣才426件確診

南韓政府灑14兆元替全民解圍　弱勢家庭優先領現金

英相強生康復後受訪　談抗疫動力：想見未出生的兒子

南韓非軍事區哨所遭北韓槍擊　聯合國軍司令部介入調查

少女咬下性侵犯舌頭「正當防衛」　法官判6個月徒刑：怎不逃跑？

疫情受創最嚴重！J.K.羅琳捐3800萬　助家暴受害者與街友

直言「金正恩99%死亡」被打臉！　脫北議員「期待越大，失望越大」道歉了

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

處女歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝！　脫北正妹怒揭「金正恩後宮」：根本慰安婦

受疫情衝擊！「2020杜拜世博會」延期至明年10月舉辦

葡萄牙放寬政策　市民「像出獄一樣」短暫運動

「墨西哥寶傑」激動肢體狂讚蔡英文：聽好喔！台灣才426件確診

南韓政府灑14兆元替全民解圍　弱勢家庭優先領現金

英相強生康復後受訪　談抗疫動力：想見未出生的兒子

南韓非軍事區哨所遭北韓槍擊　聯合國軍司令部介入調查

少女咬下性侵犯舌頭「正當防衛」　法官判6個月徒刑：怎不逃跑？

疫情受創最嚴重！J.K.羅琳捐3800萬　助家暴受害者與街友

直言「金正恩99%死亡」被打臉！　脫北議員「期待越大，失望越大」道歉了

桃園G10職聚落「Immortal花藝坊」　用色彩繽紛乾燥花傳送永恆美麗

台南女買不到口罩　一查嚇壞「新竹被狂領3次」…兇手竟是藥局！

《白髮魔女傳》翻拍數十次！張國榮詮釋卓一航無可取代

疫情衝擊營收饗賓餐旅堅持「四不」　總統蔡英文親訪

KIMIKO讚準老公是「保鮮肉」！　第一次見面「慘遭拒絕」…演唱會逆轉變愛情

國師預言要出大事了？唐綺陽曝下一波「社會震盪」：諸星逆行

Jisoo半夜不睡玩動森　SOMI洩姊豪氣付房費！LISA造型公開被嫌棄了

快訊／「床單燃燒」台中住宅爆火警！警消「15mins」撲滅火勢無人傷亡

何如芸母親節見不到兒子曝心聲　《炮仔聲》3女兒輪番「展現孝心」感動她

鄧紫棋爆舊病成隱患！　健檢報告曝光「心肌供血不足」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

醫護扛「COVID-19屍袋」大跳抬棺舞　14秒影片瘋傳

網紅分析金正恩突現蹤：替身可能性非常大

美報告：中國1月隱匿疫情　同時狂買醫療物資

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

美國：病毒來自武漢實驗室有大量證據

新冠疫苗進入人體實驗！具大規模產能

為了金正恩　北韓國寶李春姬復出

即／日正式延長緊急狀態至5/31　13地區列特別警戒區

烏茲別克新水壩3年就潰堤　10萬人撤離

撒1億買情趣內衣！金正恩「極致奢華生活」曝光

梅根大頭症被稱「難搞公爵夫人」

英媒爆武漢P4實驗室「低調刪3組照片」

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

更多熱門

相關新聞

英相強生抗議成功　關鍵曝光：想見兒子

英相強生抗議成功　關鍵曝光：想見兒子

英國首相強生（Boris Johnson）3日接受《太陽報》訪問，談論前陣子感染新冠肺炎的抗疫過程與細節。他指出，當時病情不斷惡化，不見有好轉的跡象，醫生甚至已經隨時準備宣布死訊，但一想到可能再也見不到還沒出生的孩子，就拋棄掉所有消極的想法，盡全力對抗病毒，終於從病情中康復。

美軍戰車兵打電玩代替訓練　防疫兼戰備

美軍戰車兵打電玩代替訓練　防疫兼戰備

農漁民紓困金額差2萬　陳吉仲這樣說

農漁民紓困金額差2萬　陳吉仲這樣說

9筆土地被查封...落跑台商月還1萬5遭打槍

9筆土地被查封...落跑台商月還1萬5遭打槍

磐石艦再1例確診！　344人檢驗陰性「今晚間7點」解隔離返家

磐石艦再1例確診！　344人檢驗陰性「今晚間7點」解隔離返家

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19墨西哥劉寶傑北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

黑衣男車廂騷擾「下體狂貼橘裙妹」噁炸！

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

萬里海灘驚見「露天活春宮」

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

先知瑪莉主唱遭女友爆「約砲、慣性劈腿」

星巴克5月限定2天買一送一

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面