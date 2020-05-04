蓬佩奧再指「大量證據」病毒來自實驗室　《環時》反擊了：骯髒的公然愚弄！

▲蓬佩奧表示，大量證據顯示病毒源自武漢實驗室。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）驚爆，有大量證據證明新冠病毒是起源於武漢實驗室，不過他至今並沒有提出任何證據。對此，大陸官媒《環球時報》今（4）早發社論炮轟蓬佩奧的指控是由政治驅動，公然愚弄民眾，形容他為了美國大選而說謊，「我們鄭重地請他把這些證據拿出來展示給全世界。」

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

《環球時報》今早發佈題為《蓬佩奧撒謊更加「奮不顧身」了》的社論文章。內容寫道，抗疫最大任務是控制疫情減少死亡，並在此基礎上恢復經濟，但美國在這兩方面做的都是世界上最差的之一，且正以罕見的力度發動宣傳攻勢，把病毒起源問題突出出來，試圖在大選逐漸臨近的時候，重置輿論的注意力，為自己的不利地位翻盤。

文內指出，如果華盛頓真有證據，應當讓美國的研究機構和科學家出來說話，可以讓情報機構站出來，把一份詳盡報告公之於世，「他們顯然這兩點都做不到，於是直接由蓬佩奧這個政客舉起話筒，對世界空喊『有大量證據』。」

文章狠批，拿這樣劣質的謊言出來混，就只能借助反華厭華的意識形態在美國和西方兜售，通過操縱美國和西方的輿論工具，動用美國的政治力量強行推動擴散，「美國的科學家們沉默，國務卿等政治人物衝到指控中國武漢病毒研究所洩漏病毒的一線，這當中的邏輯扭曲太明顯了。」

▲新冠病毒起源引發爭論。（圖／路透）

「所有這一切首先是為了配合美國大選，蓬佩奧也算得上『奮不顧身』了」，文內指出，蓬佩奧是以犧牲自己的羽毛，來保川普總統和共和黨的勝利；美國死亡人數已經達到6.67萬人，白宮已將爭取控制的死亡人數從6萬放到了10萬，在這種情況下重啟經濟也將風險重重，今年冬天很可能是美國疫情新的高峰時期，而11月將舉行總統投票，「如果做不到讓美國大部分選民恨中國，川普總統將如何實現勝選連任？」

文章強調，蓬佩奧將科學問題變成了由政治驅動、情報加料、外交指控的攻擊鏈，是反科學、骯髒的公然愚弄，「我們鄭重地請他把這些證據拿出來展示給全世界，尤其是展示給他重點希望愚弄的美國人民。他當然拿不出那樣的證據，他最清楚自己是在撒謊。」

蓬佩奧在當地時間3日接受美國廣播公司（ABC）節目訪問時表示，有大量證據顯示新冠病毒從武漢的實驗室開始，重批中國曾有經營不合格實驗室的黑歷史，「這已經不是第一次，我們因為『實驗意外』導致全世界遭病毒侵害，但他拒絕透露是否認為病毒是人為故意釋放。」