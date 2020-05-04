　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

蓬佩奧再指「大量證據」病毒來自實驗室　《環時》反擊了：骯髒的公然愚弄！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蓬佩奧表示，大量證據顯示病毒源自武漢實驗室。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）驚爆，有大量證據證明新冠病毒是起源於武漢實驗室，不過他至今並沒有提出任何證據。對此，大陸官媒《環球時報》今（4）早發社論炮轟蓬佩奧的指控是由政治驅動，公然愚弄民眾，形容他為了美國大選而說謊，「我們鄭重地請他把這些證據拿出來展示給全世界。」

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

《環球時報》今早發佈題為《蓬佩奧撒謊更加「奮不顧身」了》的社論文章。內容寫道，抗疫最大任務是控制疫情減少死亡，並在此基礎上恢復經濟，但美國在這兩方面做的都是世界上最差的之一，且正以罕見的力度發動宣傳攻勢，把病毒起源問題突出出來，試圖在大選逐漸臨近的時候，重置輿論的注意力，為自己的不利地位翻盤。

文內指出，如果華盛頓真有證據，應當讓美國的研究機構和科學家出來說話，可以讓情報機構站出來，把一份詳盡報告公之於世，「他們顯然這兩點都做不到，於是直接由蓬佩奧這個政客舉起話筒，對世界空喊『有大量證據』。」

文章狠批，拿這樣劣質的謊言出來混，就只能借助反華厭華的意識形態在美國和西方兜售，通過操縱美國和西方的輿論工具，動用美國的政治力量強行推動擴散，「美國的科學家們沉默，國務卿等政治人物衝到指控中國武漢病毒研究所洩漏病毒的一線，這當中的邏輯扭曲太明顯了。」

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲新冠病毒起源引發爭論。（圖／路透）

「所有這一切首先是為了配合美國大選，蓬佩奧也算得上『奮不顧身』了」，文內指出，蓬佩奧是以犧牲自己的羽毛，來保川普總統和共和黨的勝利；美國死亡人數已經達到6.67萬人，白宮已將爭取控制的死亡人數從6萬放到了10萬，在這種情況下重啟經濟也將風險重重，今年冬天很可能是美國疫情新的高峰時期，而11月將舉行總統投票，「如果做不到讓美國大部分選民恨中國，川普總統將如何實現勝選連任？」

文章強調，蓬佩奧將科學問題變成了由政治驅動、情報加料、外交指控的攻擊鏈，是反科學、骯髒的公然愚弄，「我們鄭重地請他把這些證據拿出來展示給全世界，尤其是展示給他重點希望愚弄的美國人民。他當然拿不出那樣的證據，他最清楚自己是在撒謊。」

蓬佩奧在當地時間3日接受美國廣播公司（ABC）節目訪問時表示，有大量證據顯示新冠病毒從武漢的實驗室開始，重批中國曾有經營不合格實驗室的黑歷史，「這已經不是第一次，我們因為『實驗意外』導致全世界遭病毒侵害，但他拒絕透露是否認為病毒是人為故意釋放。」

ET快訊
爆料金正恩生病　國安局長笑瞇瞇再談北韓情報
街頭驚見「超兇口罩正妹」　PTT暴動大驚：她來台灣了
台股早盤重挫逾300點！　失守10700點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蓬佩奧再指「大量證據」病毒來自實驗室　《環時》反擊了：骯髒的公然愚弄！

疫情趨緩「40醫護秒被裁」！醫院被罵爆…緊急打電話：快回來上班

陝西一家5口「4人落入黃河」！警消搜救13小時　老母親岸上哭斷腸

基本法23條挨轟　港中聯辦：任何國家無權干涉中國內政

廣東挽救非裔歧視風暴　「九大行業」不得區別對待中外人士

大學女老師深夜離家！留下紙條：是我沒勇氣...8天後「浮屍小黑河」

先生抱小孩開車　妻子「邊笑邊錄」還上傳影片...結果慘了

湖北公衛應急調降至2級　武漢市民「摘口罩」逛夜市

台無法出席WHA　陸發聲明：因民進黨不承認九二共識

9歲女哭著到派出所自首「爸爸讓我進監獄」　警一聽原因笑了：好孩子

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

18歲立志當牛郎、年收3億日幣　解密日本帝王級男公關羅蘭秘辛

蓬佩奧再指「大量證據」病毒來自實驗室　《環時》反擊了：骯髒的公然愚弄！

疫情趨緩「40醫護秒被裁」！醫院被罵爆…緊急打電話：快回來上班

陝西一家5口「4人落入黃河」！警消搜救13小時　老母親岸上哭斷腸

基本法23條挨轟　港中聯辦：任何國家無權干涉中國內政

廣東挽救非裔歧視風暴　「九大行業」不得區別對待中外人士

大學女老師深夜離家！留下紙條：是我沒勇氣...8天後「浮屍小黑河」

先生抱小孩開車　妻子「邊笑邊錄」還上傳影片...結果慘了

湖北公衛應急調降至2級　武漢市民「摘口罩」逛夜市

台無法出席WHA　陸發聲明：因民進黨不承認九二共識

9歲女哭著到派出所自首「爸爸讓我進監獄」　警一聽原因笑了：好孩子

中職擬開放250人進場　再登美媒頭條讚台灣防疫有成

Crush再創傳奇動圖！　一擠鮮奶油直接「向上炸開噴全身」笑到腿軟

阿中部長大推！防疫必吃「5營養」缺一不可...成人補過頭反而有害

桃園透天民宅惡火夫妻1死1命危　鄰居：凌晨聽到外面有人吵架

快訊／金正恩復活情報錯誤？　邱國正現身立院：情報是「判斷題」

網狂刷「感謝周揚青」！助攻吳亦凡、鹿晗、黃子韜世紀合體　路透照曝光

Google收購Fitbit之後今年可能推出支援語音助理的兒童智慧表

新台幣開盤重貶1.58角！　以29.96元兌1美元開出

蓬佩奧再指「大量證據」病毒來自實驗室　《環時》反擊了：骯髒的公然愚弄！

天價「倒勾」買不起？這雙平民款AJ1摩卡配色　讓鞋迷花小錢就有高質感

東尼大木晃西瓜奶　這畫面錯過太可惜！！！

大陸熱門新聞

裁員40醫護被罵爆　醫院：回來上班

女老師深夜離家　8天後浮屍小黑河

陝西4人落入黃河！老母親岸上哭斷腸

9歲女哭著自首「爸爸讓我進監獄」　警一聽原因笑了

前夫中千萬頭獎！她怒提告結局爽翻了

陸網友關注金正恩現身：臉變方像替身！

台無法出席WHA　陸曝光原因

港中聯辦：任何國家無權干涉中國內政

《環時》反擊蓬佩奧：請你拿出證據！

妻子拍先生抱小孩開車 結果慘了

不肯存銀行！她將855萬鈔票「埋土中」結果變爛紙

明代「蜀世子寶」金印浮出水面！

廣東新規 不得區別對待中外人士

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

更多熱門

相關新聞

英媒爆武漢P4實驗室「低調刪3組照片」

英媒爆武漢P4實驗室「低調刪3組照片」

新冠肺炎自中國武漢通報全球第一例至今，已超過120天，以美國為首的「五眼聯盟」近日外流調查備忘錄，讓武漢P4實驗室再次成為病毒起源的焦點。另有英媒注意到，武漢研究所已經刪掉部分資料及照片，包括研究人員在處理病毒樣本時，全身防護僅著手套和口罩的畫面。

美報告：中國1月隱匿疫情　同時狂買醫療物資

美報告：中國1月隱匿疫情　同時狂買醫療物資

全球近350萬確診！川普開跑2020總統大選

全球近350萬確診！川普開跑2020總統大選

美國：病毒來自武漢實驗室有大量證據

美國：病毒來自武漢實驗室有大量證據

新冠疫苗進入人體實驗！具大規模產能

新冠疫苗進入人體實驗！具大規模產能

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19大陸戰役蓬佩奧武漢實驗室

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

萬里海灘驚見「露天活春宮」

周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

桃園龜山3樓民宅大火！夫死妻重傷

馮提莫穿裸色透視裝　渾圓胸型全露

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

柾國96秒影片「破推特14年紀錄」

規模5.9地震晃一下！納骨塔骨灰甕墜落

更多

最夯影音

更多
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD
《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面