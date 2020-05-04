美軍裝甲旅「電玩練兵」　既防疫又能保持戰備狀態

▲美軍的裝甲兵現在都利用打電玩來訓練。（圖／取自3rd Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）使美國成為重災區，美軍為了防疫同樣需要配合社交疏離政策，但是為了避免因為防疫而疏於訓練，美國陸軍的戰車兵就以打電玩的方式來代替訓練，讓他們能夠持續保持對任務的敏感度。

根據美國媒體《Task & Purpose》報導，美國陸軍「第1騎兵師第3裝甲旅戰鬥隊」的第6騎兵團第6中隊指出，儘管疫情大流行帶來的訓練上的限制，目前使用了「線上坦克模擬器」以保持隨時待命的敏銳度。

在體驗了包括《戰車世界》(World of Tanks)等幾場比賽之後，基層阿兵哥最終認為「戰爭雷霆」(War Thunder) 比較能滿足他們的需求。

第三裝甲旅戰鬥隊發言人庫恩上尉( Capt. Scott Kuhn)表示，《戰爭雷霆》的線上參與者更多，面臨的對手更多樣，「現在，他們現在已經準備好參與最終活動，也就是打排名賽。」

使用電玩進行訓練並非前所未聞，正如同第三裝甲旅所描述的，戰車小組成員在多種虛擬環境中進行磨練，例如「近戰戰術教練」和「高級砲兵訓練系統」，以磨練他們的技能。

但隨著新冠肺炎流行趨勢的增加，以及社會疏離政策更加嚴格的影響，美國陸軍官員選擇擴大其虛擬培訓方案，包括《戰爭雷霆》等線上遊戲，相關的措施都已經準備就緒。

美國陸軍在記者會上指出，電玩訓練雖然有其侷限性，但有助於年輕的士兵了解自己的任務基礎。

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