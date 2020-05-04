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新冠肺炎疫苗「年底前一定有」！　川普掛保證：非常有信心

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普保證，年底前就會有疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）已經在美國造成118.8萬人染病，奪走6.8萬條性命。美國總統川普（Donald Trump）3日表示，他有信心可在今年底以前研發出一款新冠病毒疫苗，甚至比他的公共衛生顧問此前做出的樂觀預測更早。

美國政府公衛官員此前表示，新冠疫苗可能需要1年至18個月的時間。過去其他疾病的疫苗研製與分配往往耗時數年。但川普3日於華府林肯紀念堂參加《福斯新聞》直播節目時保證，年底前就會研製出疫苗。

川普指出，「我們非常有信心，將在今年年底研製出疫苗，就在年底。我們認為，我們年底就會擁有疫苗，正在推動供應鏈。我們甚至沒有最後的疫苗，但我想很多公司都很接近了」，也特別點名知名藥廠嬌生（JNJ）。

嬌生正與美國衛生及公共服務部（HHS）合作生產疫苗，希望在2021年年初獲得批准。牛津大學疫苗開發研究人員則表示，若疫苗被證明有效，將在9月前廣泛分發。根據世界衛生組織（WHO），目前有數十種新冠疫苗正在研發中。

白宮首席傳染病情顧問安東尼佛奇（Anthony Fauci）此前表示，疫苗研製需要18個月，4月接受CBS訪問時透露，有可能「把這段時間縮短幾個月」，但無法太早作出承諾。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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