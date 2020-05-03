罷韓最大看板清晨5點遭火速拆除！WeCare高雄怒斥：選擇性執法

▲罷韓團體設置的第三面最大廣告看板3日清晨5點35分遭火速拆除。（圖／翻攝臉書「WeCare高雄」）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市罷韓團體「WeCare高雄」在新興區中山、青年路口設置最大的罷韓看板今3日遭高市府火速拆除，而這已是第三面看板遭市府依法拆卸。對此，WeCare高雄認為，高市府清晨5點35分就上工，「根本是超高效率」，覺得市府刻意選擇性執法，不過據了解，該看板的確有補件申請，環保局認為「資料不齊全」才會依法要求拆除。

WeCare高雄於4月25日在中正、和平路口掛起首面罷韓看板，3天後卻遭民眾檢舉未合法申請，事後經高市府工務局建管處查詢後，以核准期限已過火速拆除；第二面看板設置在五福、中華路口，雖然有申請，工務局卻以「違建」要求拆除；第三面看板則是罷韓廣告看板中最大一面的，標示著標示房地產交易增長率、招商慘淡等字樣，設置在中山、青年路口，3日也因為沒在時間內改善，遭火速拆除。

▲▼罷韓看板連續三面遭拆除。（圖／記者洪靖宜翻攝）

WeCare高雄表示，罷免團體努力找看板，除了民眾個人支持贊助，也有透過廣告代理商協助，一起尋覓看板位置設置處，並簽訂相關合約來做施掛，強調「遵循市場上既定的方法來辦理」。

WeCare高雄認為，高市府是「刻意的選擇性執法」，故意刁難罷韓團體、廣告代理商，就此事件來說，「已經不存在申請不申請的問題了」，還提到廣告代理商也覺得異常，曾向他們表示，以往或現在別人都能順利勘掛的，「遇到罷韓團體全部都變違法，現在不敢做罷韓團體的生意了」。

不過拆除罷韓看板一事，高市府先前曾簡單回應，這個與汽車廣告和整形廣告看板一樣，重點有沒有事先做合法申請，只要一切合法，這件事就解決了。

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