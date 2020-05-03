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罷韓投票扯「孩子優先」　陳致中、黃捷開罵教育局長「護主」

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▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

罷韓投票將於6月6日舉行，但是高雄市教育局卻要求校方只能借兩間教室當作投開票所，引來爭議。對此，高雄市教育局長吳榕峯於2日凌晨在臉書發文釋疑，強調「請讓學校回歸 孩子優先的堅持」，不過民進黨市議員陳致中和時代力量市議員黃捷皆在臉書批評，根本就是護主。

吳榕峯表示， 面對防疫工作，我必須有所堅持與承擔校園安全的責任，因此，對於選舉委員會強行要求學校必須借用場地供投開票所，感到非常痛心，而選舉事務場地的需求，必須尊重借用單位的擔憂與自主。

吳榕峯認為，學校非唯一且必須提供選務工作場域的地點，在疫情尚未解除之際，有關投開票所之設立仍有學校以外之場地可以考量在安全及便利的情況下設立，在評估後，已提供各校設立兩所為原則，如需增設視情況共同研商，但仍應以保護孩子優先。

▲▼陳致中、黃捷紛紛在臉書批評高雄教育局長吳榕峯護主。（圖／翻攝臉書）

▲陳致中、黃捷在臉書批評高雄教育局長吳榕峯護主。（圖／翻攝臉書，下同）

針對吳榕峯的聲明，黃捷表示，看了「滿頭問號」，並對吳榕峯喊話，如果為了保住自己的官位，用「自己的名義」替韓市府說話，「我完全能接受，也會認為很正常」；但把孩子推上火線，假教育、防疫之名，卻行影響罷免選舉之實，打從心底看不起，且這樣的發言已經失格，也完全不適任教育局長這個職位了。

陳致中怒轟，「在哪投票、在哪罷免很難嗎？」中選會已要求高市按照2018年投票規劃，1823個投開票所依樣畫葫蘆。但教育局長顯然要抗命，硬扯什麼孩子教育優先、疫情大規模爆發，簡直不知所云，「身為教育者，難道為了護主保位可以這樣顛倒是非、違背良知、出賣靈魂嗎？」

▲▼陳致中、黃捷紛紛在臉書批評高雄教育局長吳榕峯護主。（圖／翻攝臉書）

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