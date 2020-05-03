高雄醫生世家5人葬火窟　還原警消驚險搶救113分鐘！鄰目睹：她窗邊喊救命

▲警消搶進火場救出2名小孩，緊急送醫。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區清晨7點傳出住宅火警，經搶救近2小時，救出的5名人員送醫後均不治，附近鄰居回想起火警發生當下，有看到屋主的女兒在窗邊喊救命，遺憾的是仍造成慘重傷亡。

▲三民區清晨住宅火警。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市消防局在清晨7點01分獲報，大連街發生住宅火警，陸續派出40車91人前往搶救，因內部有大量易燃物，且加上鐵窗阻隔，導致屋內產生高溫大火，讓搜救過程產生難度。總計整個搶救過程約113分鐘。

▲▼家屬在旁焦急等待，一度雙腳癱軟。（圖／記者吳奕靖攝）

附近鄰居透露，起火透天厝是2間打通，屋主身分是高醫前賴姓院長，平常賴姓前院長夫婦、女兒、女婿及3名小外孫同住，所以總共是7人。火警發生當下，有看到屋主的女兒在鐵窗旁喊救命。

▲現場指揮官陳明桐。（圖／記者吳奕靖攝）

現場指揮官陳明桐表示，住宅內部並未裝住警器，所以錯失第一時間逃生機會，初步了解起火位置大概是在3樓往上竄燒，因4樓裝設鐵窗，所以雲梯車無法進行救援，目前起火原因仍待調查。

【搶救時間序】

07：58 控制4樓火勢

08：01 3樓火勢復燃

08：16 4樓發現2名小孩受困

08：23 2名小孩送往高醫搶救

08：27 4樓發現1名小孩受困

08：29 1名小孩送往高醫搶救

08：30 4樓發現1名大人受困

08：36 1名大人送往高醫搶救

08：39 4樓發現1名大人受困

08：42 1名大人送往高醫搶救

08：54 火場再次搜尋

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