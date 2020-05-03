韓國瑜上任後最嚴重火警！　醫師夫妻一家五口喪命　院長父情緒崩潰

▲高雄三民區民宅火警釀成五死悲劇。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市三民區一處透天厝3日一早發生嚴重火警！這場意外造成高醫前院長賴文德的女兒、女婿及3名孫子共5人喪命，目前初步研判為2樓電器短路走火釀禍，一共奪走5人性命，這也是高雄市長韓國瑜任內，單一火警案件最多死亡人數。

▲高雄三民區民宅火警釀成五死悲劇 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市消防局在清晨7點多獲報，大連街發生住宅火警，將受困的2名大人、3名小孩全數救出，皆無生命跡象，經送醫搶救後仍回天乏術。高雄市消防局第二救災救護大隊長陳明桐指出，由於住宅內部並未裝住警器，所以錯失第一時間逃生機會，屋內房屋裝潢及家具都是以木頭為主，且內部正在進行裝修，因此擺放許多易燃物質，加上架設強化玻璃窗、鐵窗和不銹鋼鐵門阻隔，濃煙無法及時散出，導致屋內燃燒猛烈，是阻礙逃生的關鍵。

根據高市消防局的統計數字，107年火警共造成13人死亡，108年有16人葬身火海，今年1到3月份則有5人因火災死亡，再加上這起透天厝火警，釀成5死悲劇。高市消防局預防科長高文宗表示，這幾年來造成死亡的火警，有一半是因為燒炭尋短、自焚所引起居多，其餘多與電器短路起火有關聯。

▲高雄市長韓國瑜赴火災現場進行了解，表示後續會全力協助家屬。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過這起嚴重火警，奪走5條寶貴性命，也成為韓國瑜任內單一火警最多死亡人數案件。火災發生第一時間，由李四川副市長到場處理，待實兵演練一結束，韓國瑜趕赴現場，並到高醫急診室向院長侯明鋒了解搶救狀況，不過侯明鋒表示，賴文德因情緒悲痛無法和韓國瑜見面，只好轉達慰問之意。