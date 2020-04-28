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罷韓看版才掛3天就遭檢舉　罷韓團體質疑他下令的：韓國瑜掛最多！

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▲罷韓團體於中正二路與和平一路口的「罷韓宣傳看板」 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲罷韓團體於中正二路與和平一路口的「罷韓宣傳看板」 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體上周六25日在街頭掛起首面罷免投票宣傳戶外廣告，不過28日卻遭民眾檢舉未合法申請，經高市府工務局建管處查詢確認，該面廣告牆核准期限已過，工務局已於28日發函通知所有權人限期拆除或補辦程序。罷韓團體不滿質疑：「只許州官放火、不許百姓點燈！」

▲台灣基進新聞輿情部副主任張博洋。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲台灣基進新聞輿情部副主任張博洋特別至背板前駐守。（圖／記者洪靖宜翻攝）

罷韓團體28日中午時指出，在中正、和平路口掛的第一面罷韓宣傳戶外看板，竟遭高雄市長韓國瑜下令要在今天下午前完成拆除。讓台灣基進新聞輿情部副主任張博洋砲轟：「罷韓團體的看板施掛，跟韓國瑜選市長、落跑選總統時的做法都一樣，難道現在高雄是重回在二二八事件時的戒嚴了嗎？還是說，市府對此有雙重標準？國民黨或者是韓國瑜的廣告都可以，而登載罷韓的內容就都不行？根本就是只許州官放火、不許百姓點燈！」

▲罷韓團體於中正二路與和平一路口的「罷韓宣傳看板」 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓宣傳看板因遭民眾檢舉未合法申請 。（圖／記者洪靖宜攝）

不過，高雄市府工務局表示，因接獲民眾陳情位在新興區中正二路156號的屋頂樹立式廣告，申請人未合法申請許可。依建築法、招牌廣告及樹立廣告管理辦法及本市高雄市廣告物管理自治條例規定，應向工務局申請許可始得設置，工務局已於28日發函通知所有權人限期拆除或補辦程序。逾期（4/28）未改善，後續將依相關規定辦理。

但台灣基進新聞輿情部副主任張博洋認為：「高雄最多看板的就是你韓國瑜，不管是選總統，還是選市長都一樣，你韓國瑜可以架設，罷免團體唯一在高雄的一面，高雄市民的心意，竟然要狠心的拆除，甚至還把這樣的責任推給工務局，說市長毫不知情，真的是我看過最沒有擔當的市長。」

高雄市新聞局長鄭照新表示，該看板並未依法申請，是遭民眾檢舉違法違章，公務人員依法行政，不在期限內改善會依法行政，市府對於看板檢舉一視同仁，至於市長下令是Wecare「鬼扯」，這種基層庶務性違章事件，根本無需市長過問，請罷韓團體莫以政治陰謀論轉移自己無視公共危險風險，引起市民反感的心虛。

時間對我們來說完全沒用！

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