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社會 社會焦點 保障人權

高雄惡火現場內部畫面曝！「醫師夫妻一家五口」相擁亡　起火點找到了

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▲高雄三民區民宅火場畫面曝光 。（圖／地方中心翻攝）
▲一家五口所待的4樓 。（圖／地方中心翻攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市三民區一處透天厝3日一早發生嚴重火警！這場意外造成高醫前院長賴文德的女兒、女婿及3名孫子共5人喪命，目前初步研判為2樓電器短路走火釀禍，一共奪走5人性命，據查，起火點疑似在2樓樓梯間旁的吧台，4樓火場內照片也曝光，可以看到內部一片焦黑，已經被燒得面目全非，看不出原本樣子。

高雄市消防局在清晨7點多獲報，大連街發生住宅火警，高醫前院長賴文德夫妻倆獲救，但他的女兒女婿及3名小孩不幸葬身4樓臥室。高雄市消防局第二救災救護大隊長陳明桐指出，由於住宅內部並未裝住警器，所以錯失第一時間逃生機會，屋內房屋裝潢及家具都是以木頭為主，且內部正在進行裝修，因此擺放許多易燃物質，加上架設強化玻璃窗、鐵窗和不銹鋼鐵門阻隔，濃煙無法及時散出，導致屋內燃燒猛烈，是阻礙逃生的關鍵。

▲高雄三民區民宅火場畫面曝光 。（圖／地方中心翻攝）

▲一家五口所待的4樓 。（圖／地方中心翻攝）

據調查，起火點初步研判在2樓樓梯間旁的吧台，疑似是電器起火，濃煙上竄加上民宅有裝設強化玻璃和鐵窗，阻礙逃生，而一家五口所待的4樓，火災後已經是一片焦黑，面目全非，內部管線及鐵窗也被燒得扭曲變形，木頭夾板隔間都被燒毀，已經看不出原本樣子。

▲高雄三民區民宅火場畫面曝光 。（圖／地方中心翻攝）

▲屋內裝潢有些以木頭為主。（圖／地方中心翻攝）

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