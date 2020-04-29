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第一面罷韓投票看板火速遭拆　罷韓團體：拆一面再掛一面！

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▲罷韓看板被拆，立刻另尋一地再掛一面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲罷韓看板被拆除 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體25日在街頭掛起首面罷韓投票宣傳戶外廣告，不過卻遭民眾檢舉未合法申請，經高市府工務局建管處查詢確認，該面廣告牆核准期限已過，工務局已於28日發函通知所有權人限期拆除或補辦程序，29日一早違建隊到場拆除，不過罷韓團體則立刻掛起第二塊帆布，廣告內容直攻韓國瑜的經濟政績。

▲罷韓看板被拆，立刻另尋一地再掛一面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲罷韓看板被拆除 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

罷韓團體在中正、和平路口掛的第一面罷韓宣傳戶外看板，上頭除了有罷免韓國瑜的投票單，還有6月6日非韓不投等字。但因為遭民眾檢舉。高雄市府工務局表示，因接獲民眾陳情位在新興區中正二路156號的屋頂樹立式廣告，申請人未合法申請許可。依建築法、招牌廣告及樹立廣告管理辦法及本市高雄市廣告物管理自治條例規定，應向工務局申請許可始得設置，工務局已於28日發函通知所有權人限期拆除或補辦程序。逾期未改善，後續將依相關規定辦理，因此29日一早違建隊到場強制拆除。

▲罷韓看板被拆，立刻另尋一地再掛一面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲有民眾不滿看板被拆，拿著樹枝說要抗議。（圖／記者洪靖宜翻攝）

現場也出現支持罷韓的民眾，激動地拿兩根樹枝說要抗議，不過警方立刻上前勸導，將她帶回路邊，她不滿表示：「很生氣！高雄市都沒人了嗎！」

▲罷韓看板被拆，立刻另尋一地再掛一面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲罷韓看板被拆，立刻另尋一地再掛一面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而被拆一塊看板後，罷韓團體也立刻另尋找到新的看板設立點，並喊出：「不畏韓市府打壓 救高雄經濟罷韓看板上架」，新看板就位在中華四路與五福三路圓環。看板上刊登了四項關鍵經濟發展數據，分別是：房地產交易增長率六都最後一名、地上權連四案槓龜、營利事業銷售額大幅衰退、促參招商慘澹墊底。房地產交易的部分，根據報導3月份房仲交易統計陸續出爐，高雄年減幅度3成，跌幅最重，為六都中房市最疲弱。

▲罷韓看板被拆，立刻另尋一地再掛一面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲台灣基進新聞部副主任張博洋 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

台灣基進新聞部副主任張博洋表示：「今早我們看到台灣史上最快被拆除的看板，罷韓團體的看板施掛都和韓國瑜競選期間施掛的一致，要求韓市府的執法不應雙重標準，再次呼籲韓國瑜拿出市長及總統選舉期間的看板申請許可。鄭照新局長說照規矩來很難嗎？鄭局長講得真好，我們也想問鄭局長韓市長照規矩去議會備詢很難嗎？照規矩準時上班很難嗎？照規矩參加說明會很難嗎？」

他也提到：「韓國瑜市長不讓我們設看板，但55萬市民和外縣市希望他下台的民眾，每位都會成為人體看板，我們接下來會做很多可攜帶式的布條貼紙，提供給民眾在大街小巷成為宣傳幫手。」

而新聞局長鄭照新則簡單回應，這個與汽車廣告和整形廣告看板一樣，重點有沒有事先做合法申請，只要一切合法，這件事就解決了。

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