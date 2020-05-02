黨產會要查　駐泰代表處發聲明聲援救總





▲黨產會聽證會。（圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

黨產會將針對「中華救助總會」是否為國民黨附隨組織展開調查，對此，我駐泰代表處2日發出聲明聲援，感謝救總過去60多年來對泰北的長期支持。

黨產會針對「中華救助總會」是否為國民黨的附隨組織展開調查及召開公聽會，黨產會指出，救總當年依照國民黨總裁蔣中正指示成立，組織相關人員也是由黨中央人員兼任。

對於黨產會調查「中華救助總會是否為特定政黨附隨組織」召開聽證會，駐泰國代表處1日針對泰北僑界之關切，發表聲明。聲明指出，駐泰國代表處感謝泰北雲南鄉親對中華民國政府及政府委託之中華救助總會在過去六十多年來持續對泰北援助的長期支持與積極肯定。

聲明提到，中華民國政府持續關懷並協助我「孤軍後裔」的泰北鄉親，過去六十多年來無日或忘。中華民國政府相關部門包括僑務委員會與國防部退輔會，以及民間團體包括中華救助總會、台灣各類社團及學校等，均積極參與協助泰北僑胞在文化丶教育及經濟方面之發展。

聲明強調，中華救助總會對泰北的援助係執行中華民國政府委託該會執行對泰北僑胞援助之任務，其運用國家及社會之資源，並不屬於任何特定政黨，或由某特定政黨決定其人事與資源配置。對此，行政院不當黨產處理委員會目前所進行的調查，其目的即為釐清相關疑義。

聲明表示，黨產會調查「中華救助總會是否為特定政黨附隨組織」事，是透過民主立法的方式與公開透明的程序進行；目前該案仍在進行事實調查階段，尚未有定論。駐泰代表處會將泰北僑胞對中華救助總會的資訊與意見轉陳黨產會參考，並轉達該委員會，中華救助總會接受中華民國政府委託對泰北僑胞長期援助的貢獻，也會邀請該委員會在適當時間到泰北暸解當地狀況與聽取當地僑胞的意見。

聲明說，無論行政院不當黨產處理委員會未來對本案的決定為何，中華民國政府絕不會自我否定其委託執行任務的中華救助總會過去六十多年對泰北僑胞的貢獻。在中華救助總會相關疑義釐清後，駐泰代表處仍會持續結合更多國家與社會的資源，協助泰北僑胞之發展。