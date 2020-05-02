　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨產會要查　駐泰代表處發聲明聲援救總

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲黨產會聽證會。（圖／資料照）

▲黨產會聽證會。（圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

黨產會將針對「中華救助總會」是否為國民黨附隨組織展開調查，對此，我駐泰代表處2日發出聲明聲援，感謝救總過去60多年來對泰北的長期支持。

黨產會針對「中華救助總會」是否為國民黨的附隨組織展開調查及召開公聽會，黨產會指出，救總當年依照國民黨總裁蔣中正指示成立，組織相關人員也是由黨中央人員兼任。

對於黨產會調查「中華救助總會是否為特定政黨附隨組織」召開聽證會，駐泰國代表處1日針對泰北僑界之關切，發表聲明。聲明指出，駐泰國代表處感謝泰北雲南鄉親對中華民國政府及政府委託之中華救助總會在過去六十多年來持續對泰北援助的長期支持與積極肯定。

聲明提到，中華民國政府持續關懷並協助我「孤軍後裔」的泰北鄉親，過去六十多年來無日或忘。中華民國政府相關部門包括僑務委員會與國防部退輔會，以及民間團體包括中華救助總會、台灣各類社團及學校等，均積極參與協助泰北僑胞在文化丶教育及經濟方面之發展。

聲明強調，中華救助總會對泰北的援助係執行中華民國政府委託該會執行對泰北僑胞援助之任務，其運用國家及社會之資源，並不屬於任何特定政黨，或由某特定政黨決定其人事與資源配置。對此，行政院不當黨產處理委員會目前所進行的調查，其目的即為釐清相關疑義。

聲明表示，黨產會調查「中華救助總會是否為特定政黨附隨組織」事，是透過民主立法的方式與公開透明的程序進行；目前該案仍在進行事實調查階段，尚未有定論。駐泰代表處會將泰北僑胞對中華救助總會的資訊與意見轉陳黨產會參考，並轉達該委員會，中華救助總會接受中華民國政府委託對泰北僑胞長期援助的貢獻，也會邀請該委員會在適當時間到泰北暸解當地狀況與聽取當地僑胞的意見。

聲明說，無論行政院不當黨產處理委員會未來對本案的決定為何，中華民國政府絕不會自我否定其委託執行任務的中華救助總會過去六十多年對泰北僑胞的貢獻。在中華救助總會相關疑義釐清後，駐泰代表處仍會持續結合更多國家與社會的資源，協助泰北僑胞之發展。

ET快訊
收簡訊2週後…男突味覺異常：我有新冠肺炎！醫見「整片消失」驚
劉樂妍如願回大陸了！　住進防疫旅館「1晚300」讚爆貼心服務
公司茶水間「激情6分鐘」！小三甜喊：老公～　新婚妻一見傻了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

鄧紫棋和男友馬克同框組桌子再放閃　一見成品...崩潰大罵髒話！！

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

老媽急call老爸「到捷運站等迎接」 歐告看見秒超嗨狂奔：等好久惹！

美國務院「推文挺台灣」運動　總統府致謝：台灣有能力為國際社會貢獻

黨產會要查　駐泰代表處發聲明聲援救總

高雄美濃驚傳森林火災　陸軍航特部直升機升空滅火25趟

美國務院發起「推文挺台灣」運動　外交部回應了！

助僑民抗疫！　僑委會：行政院無償提供50萬片醫療口罩

比照高雄市長選舉一個都沒少！中選會介入　罷韓投開票所維持1823個

蔡英文、蘇貞昌批殺警判決　王婉諭嘆不合適：發生此案「部會沒責任嗎？」

罵洪慈庸還不夠　羅智強砲口轉向蔡英文：可以再無恥一點

馬英九捐款助義大利　感念幼時天主教發放救濟品的援助

3438人去年歸化我國籍　越南菲律賓印尼籍居前三

金正恩神隱20天現身！粉專早就預言「有一群人更可惡」

金正恩現身剪綵日期曝光！網友看「背板亮點」嚇壞：要與國際接軌了？

大陸熟女團選秀「成員全超過30歲」！　網爆參賽女星名單…52歲伊能靜也在列

2020染髮首選「經典藍」！IU、BTS五個韓星同款最顯白

林心如《被害者》黑化變態大魔王　「一個眼神」網友狂起雞皮

28天前才遭縱火燒山...美濃林區又起大火！軍「飛行車廂」24趟載12萬升水灌救

中職／江國豪零失分好投　富邦大勝統一中止3連敗

獨／收到簡訊2週後…男突味覺異常憂：我有新冠肺炎！醫見「整片消失」驚呆了

中職／成晉三壘安不見了　曾豪駒動怒抗議：不行這樣啦

來最文青的寵物雲門市做「療癒SPA」　專業洗劑保護所有毛孩子

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

國安局長曝金正恩生病　退將：問題很大

高雄驚現滿街「挺韓廣告」：清廉好市長

蘇貞昌重話回應「失望錯愕」　支持檢方依法上訴

國小校長上班炒股　3年半買賣逾21億遭彈劾

美日連署促WHO「讓台灣參加WHA」 外交部回應了！

連6天0確診！國防部搬M60A3戰車慶賀

蔡英文登美時事雜誌《外交家》5月封面人物

「2300萬粉絲」國際網紅Nas大讚台灣模式！放蔡英文影片宣傳國際

蔡、蘇批殺警判決　王婉諭：不合適

快訊／國安局證實：金正恩生病了

賴品妤提案廢止國父陵園條例　國民黨反批吃果子不拜樹頭

孫大千籲蔡英文公開面對殺警案

韓國瑜拜會各黨團：給我們報告機會

羅智強怒批洪慈庸雙重標準消費弟弟

更多熱門

相關新聞

27日恐被解散！婦聯會緊急發動萬人連署

27日恐被解散！婦聯會緊急發動萬人連署

內政部2019年要求屬政治團體的中華民國婦女聯合會（以下簡稱婦聯會）轉型為政黨，然後婦聯會卻在2019年底決議不轉型，因此內政部給予4個月的補正期限，否則27日要下令解散清算。對此，婦聯會海外成員在24日發起連署，希望各界搶救婦聯會，而婦聯會主委雷倩25日也在臉書分享連署書，盼解救危在旦夕的婦聯會。

我駐泰代表處發布「管制措施說明」

我駐泰代表處發布「管制措施說明」

永豐銀黨產8億多遭凍　國民黨提告解凍敗訴

永豐銀黨產8億多遭凍　國民黨提告解凍敗訴

元智大學前進泰國舉辦綠色智能生活科技展

元智大學前進泰國舉辦綠色智能生活科技展

700億不當黨產僅追回1239萬　李俊俋：國民黨有的是錢

700億不當黨產僅追回1239萬　李俊俋：國民黨有的是錢

關鍵字：

黨產會救總駐泰代表處

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

金正恩突現身　韓媒點出核心關鍵

老農夫「弟弟被割下塞嘴裡」離奇陳屍田中！

照片曝光！金正恩燦笑出席剪綵

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

潔哥凌晨抓包「老公電腦藏女人照」崩潰哭了！

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

羅志祥出道26年爆「只對Selina動心」！

快訊／一周0確診破功！新冠肺炎再增3案例

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

才預言金正恩必死！通靈大師秒被打臉…尷尬道歉

殺警案判無罪　法官卓春慧回應了

羅志祥爆「道歉記者會」內容外洩！現身時間點曝光

愷樂、小豬12年前首見面畫面曝光

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

更多

最夯影音

更多
5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬
勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面