泰國旅遊警第三級「免簽待遇取消」　駐泰代表處回應了





▲泰國新冠肺炎。（圖／路透）

記者袁茵／台北報導

為防堵新冠病毒（COVlD-19）境外移入個案持續增加，中央流行疫情指揮中心17日宣布，日本、新加坡、泰國、菲律賓等亞洲19國全面升級旅遊疫情第三級警告。對此，我駐泰國代表處發出相關管制措施說明。

駐泰國代表處就我國提升泰國疫情至第三級警告（warning）之相關管制措施說明如下：

一、關於台灣是否取消對泰免簽優惠，指揮中心指揮官陳時中部長表示，將對旅遊疫情升至第三級警告（warning）國家外籍人士祭出管制入境措施，免簽待遇都取消，除特殊理由經外館簽證才能進台灣，但仍要居家檢疫14天。外交部刻就陳部長所提取消免簽通盤進行研議當中，結果可望於18日向外界正式公告。

二、針對泰國入境旅客因應新型冠狀病毒疫情防疫措施，中華民國政府要求所有從泰國入境台灣之旅客進行居家檢疫14日。

【居家檢疫】相關配合要點如下：

1.由主管機關開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，佩戴口罩返家檢疫；

2.里長或里幹事進行健康關懷14天，每日撥打電話詢問健康狀況並記錄健康關懷記錄表；

3.檢疫期間留在家中（或指定地點）不外出，亦不得出境或出國，不得搭乘大眾運輸工具；

4.有症狀者將送指定醫療機構採檢送驗，衛生主管機關加入主動監測；

5.如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，將依傳染病防治法裁罰，必要時進行強制安置。

三、第三級警告國家地區來台的外籍人士，應該居家檢疫14天，若沒有地方住，可自費住集中檢疫所，每天150美元；若發病，因為符合新冠肺炎的「通報定義」，依傳染病防治法規定，治療費和檢驗費由台灣負擔。

其他人也看了這些...

►黃智賢指「大陸抗疫成功」 列三點怒轟：台灣假裝看不到

►影／台灣將宣布禁止入境？ 陳時中鬆口：幾乎了啦！

►追蹤513名「3月從歐洲返台者」 陳時中：未來案例一定會持續增加

更多熱門新聞...

►高中職以下6月底前禁出國 侯友宜：不限於校園全民都該遵守

►行政院嚴懲「明知故犯」 要求各機關三級警告國家不能去

►讓13歲至16歲青少年「自由選兒童、成人口罩」 陳時中：可彈性放寬

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！