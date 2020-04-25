　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

27日恐被解散！婦聯會緊急發動萬人連署　3大主張批黨產會、內政部追殺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼不當黨產,婦聯會,國民黨。（圖／記者林敬旻攝）

▲婦聯會大樓。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

內政部2019年要求屬政治團體的中華民國婦女聯合會（以下簡稱婦聯會）轉型為政黨，然後婦聯會卻在2019年底決議不轉型，因此內政部給予4個月的補正期限，否則27日要下令解散清算。對此，婦聯會海外成員在24日發起連署，希望各界搶救婦聯會，而婦聯會主委雷倩25日也在臉書分享連署書，盼解救危在旦夕的婦聯會。

雷倩25日在臉書上提到，海外婦聯會友們發動的聯署，是他們「司法抗爭，國際關注、群眾聲援」行動的最後一棒，短短一天已超過3萬多人關心轉傳，「請大家救救婦聯會 ，懇請協助緊急連署！蔣夫人創辦的婦聯會有70年服務歷史，不應被內政部解散消滅，請求您大力轉傳支持。」

婦聯會海外成員發起的「救救婦聯會」連署書中顯示，過去四年婦聯會持續被不當黨產處理委員會、內政部聯手追殺。黨產會罔顧事實，逕行認定婦聯會99.3％（約台幣388億元）財產為不當取得，予以沒收；內政部依政黨法，強迫從事公益服務社會的婦聯會轉型為政黨，否則最快在4月27日即得下令解散清算。

婦聯會連署書指出，對以上的政府作為，他們提出各種申請、訴願及行政訴訟，竭盡全力尋求司法救濟，法官們亦認為黨產會的處分顯有違憲之虞，聲請大法官解釋，並裁定在釋憲結果前停止審判。但4月27日轉瞬即至，婦聯會危在旦夕。

連署書提出婦聯會3大主張，希望連署人能分享和轉傳，第一，婦聯會為公益組織，無意「推薦候選人參加公職人員選舉」（政黨法對政黨的定義），不應被內政部強迫轉型為政黨；第二，蔣夫人創辦的婦聯會有70年服務歷史，不應被內政部解散消滅！應容許這個愛國敬軍組織繼續貢獻國家社會。

連署書提到，第三，婦聯會的經費大多來自海內外捐款，不應被黨產會沒收充公！婦聯會財產應用之於社會，除繼續自行辦理公益事項，應成為其他社福團體的資源平台，幫助台灣高關懷、高風險及特殊需要的百姓。

其他人也看了這些...

敦睦艦隊染疫+1　磐石艦軍人確診　新冠肺炎累積428例
解藥無效？WHO爆「瑞德西韋」臨床實驗失敗　張上淳回應了
海軍召回選台中一中…商圈、家長恐慌　陳時中坦言：選在學校確實不恰當

更多熱門新聞...

韓國瑜要對醫護人員普篩　「隔壁的市長」黃偉哲：請交給專業
蘇貞昌：不會封城、以指揮中心為準並全國一致
蘇貞昌：目前無計畫取消五一連假　「除非突然發生疫情大爆炸」

▼婦聯會海外成員發起的「救救婦聯會」連署。（圖／翻攝自婦聯會連署書

▲▼婦聯會海外成員發起的「救救婦聯會」連署。（圖／翻攝自婦聯會連署書）

ET快訊
羅志祥偷吃！宅神10字開砲了　狠列出罪狀
人妻偷吃同事讚：1天5次都可！老公驚見「誰准你亂X」訊息崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨黨職選舉5月登場　地方派系勢力大洗牌全力布局2022

27日恐被解散！婦聯會緊急發動萬人連署　3大主張批黨產會、內政部追殺

蔡英文又被外媒稱讚了！《衛報》談全球女力抗疫　梅克爾等人都上榜

還在拿氣炸鍋、電鍋蒸口罩？防疫悶在家　蘇巧慧教你3道電鍋佳餚

一名拒絕疫調官兵染疫！葉毓蘭讚韓國瑜「逆時中」超前部署：有遠見

地方辦理補選　中選會肯定「發燒者專區」：選務防疫高規格

台中防疫兵推　衞福部肯定：面面俱到、盤點完整、有所準備

快訊／外交部：28位接觸敦睦官兵的帛琉僑胞「採檢陰性」

提名NCC主委陳耀祥、促轉會主委楊翠？政院：下週將提名單

店家怨看得到吃不到！江啟臣批「紓困變受困」：歡迎民進黨用排富發現金

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

民進黨黨職選舉5月登場　地方派系勢力大洗牌全力布局2022

27日恐被解散！婦聯會緊急發動萬人連署　3大主張批黨產會、內政部追殺

蔡英文又被外媒稱讚了！《衛報》談全球女力抗疫　梅克爾等人都上榜

還在拿氣炸鍋、電鍋蒸口罩？防疫悶在家　蘇巧慧教你3道電鍋佳餚

一名拒絕疫調官兵染疫！葉毓蘭讚韓國瑜「逆時中」超前部署：有遠見

地方辦理補選　中選會肯定「發燒者專區」：選務防疫高規格

台中防疫兵推　衞福部肯定：面面俱到、盤點完整、有所準備

快訊／外交部：28位接觸敦睦官兵的帛琉僑胞「採檢陰性」

提名NCC主委陳耀祥、促轉會主委楊翠？政院：下週將提名單

店家怨看得到吃不到！江啟臣批「紓困變受困」：歡迎民進黨用排富發現金

「睡不醒頭」又火了！秀智、韓素希都燙波浪捲髮　隨手一撥就是仙女

台中出現老鷹俯衝攻擊！「利爪捏抓頭」血流滿面　被害人驚魂：下次要撐傘

曾被爆「花10億整成Angelababy」　辣模控老闆施暴！崩潰曝滿臉傷照：再也不能工作了

不斷更新／富邦打線火力甦醒　6局5比4逆轉兄弟

早餐店男女員工共吃三明治　客人一看氣炸…「0邏輯」爆嗆：我要去告你！

照片上就是不好看！專家曝「鏡子vs照相」4心理差異...你也常被拍醜？

孫可芳分手被痛甩「渣男還炸喜帖」　悲情一個人現身他婚禮

22歲迪士尼女星「火辣圓球」溢出螢幕！　深溝湊向鏡頭…瘋狂扭腰40秒

奔喪撞見父親與情婦！《機智醫生》「媽寶」背後隱藏細膩的心

谷關身障父女擺攤被歧視　120公分女兒在旁偷偷拭淚「要存錢念大學」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

吉里巴斯在野黨想與台復交　外交部回應

繼娛樂場所實名制　韓國瑜重啟春安演習

步指部疑2官兵染疫　陸軍回應了

傳韓國瑜搶黨主席　江啟臣正面回應

金門高粱黨提告陳玉珍學歷造假：7張畢業證書「字數」都不一樣

磐石艦染疫官兵多輕症　謝長廷曝關鍵

越南拿台灣捐贈口罩做外交？外交部這樣說

陸軍步指部2官兵採檢結果出爐

柯文哲嫌口罩3.0輸販賣機　蘇貞昌：只有民眾方便

台灣要普篩嗎？陳其邁千字超狂「專業文」：偽陽性恐造成巨大恐慌

快訊／中市封城兵推　最快週六實施

蘇貞昌讚黃珊珊：她比柯文哲漂亮

蔡正元嗆陳時中：耍無聊的官威

高雄5/3封城兵推　韓國瑜：執行下去

更多熱門

相關新聞

內政部教你「多人運動」要防疫

內政部教你「多人運動」要防疫

羅志祥（小豬）、周揚青正式宣佈切了9年情，女方23日寫了一封千字分手信，指控羅志祥揪朋友搞「多人運動」，引發網友熱議。內政部24日防疫宣導中大玩時事梗，還提醒網友們「多人運動」也要注意防疫。

內政部：數位身分證可選是否附憑證功能

內政部：數位身分證可選是否附憑證功能

國民黨變更黨主席遭退？內政部駁斥：不實報導

國民黨變更黨主席遭退？內政部駁斥：不實報導

守護關懷最前線　慈濟贈防疫物資

守護關懷最前線　慈濟贈防疫物資

一般替代役缺額3246人　24日申請截止

一般替代役缺額3246人　24日申請截止

關鍵字：

婦聯會內政部黨產會中華民國婦女聯合會雷倩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

羅志祥Party Boys名單被扒！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」！網翻9年前片段露餡

周揚青想不通：哪來時間約砲？羅志祥認「時間管理有秘密」

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

周揚青再罵：羅志祥道德淪喪沒救了！

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥健康檢查結果出爐超精彩

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

快訊／周揚青直接點名愷樂！

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面