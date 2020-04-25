27日恐被解散！婦聯會緊急發動萬人連署　3大主張批黨產會、內政部追殺





▲婦聯會大樓。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

內政部2019年要求屬政治團體的中華民國婦女聯合會（以下簡稱婦聯會）轉型為政黨，然後婦聯會卻在2019年底決議不轉型，因此內政部給予4個月的補正期限，否則27日要下令解散清算。對此，婦聯會海外成員在24日發起連署，希望各界搶救婦聯會，而婦聯會主委雷倩25日也在臉書分享連署書，盼解救危在旦夕的婦聯會。

雷倩25日在臉書上提到，海外婦聯會友們發動的聯署，是他們「司法抗爭，國際關注、群眾聲援」行動的最後一棒，短短一天已超過3萬多人關心轉傳，「請大家救救婦聯會 ，懇請協助緊急連署！蔣夫人創辦的婦聯會有70年服務歷史，不應被內政部解散消滅，請求您大力轉傳支持。」

婦聯會海外成員發起的「救救婦聯會」連署書中顯示，過去四年婦聯會持續被不當黨產處理委員會、內政部聯手追殺。黨產會罔顧事實，逕行認定婦聯會99.3％（約台幣388億元）財產為不當取得，予以沒收；內政部依政黨法，強迫從事公益服務社會的婦聯會轉型為政黨，否則最快在4月27日即得下令解散清算。

婦聯會連署書指出，對以上的政府作為，他們提出各種申請、訴願及行政訴訟，竭盡全力尋求司法救濟，法官們亦認為黨產會的處分顯有違憲之虞，聲請大法官解釋，並裁定在釋憲結果前停止審判。但4月27日轉瞬即至，婦聯會危在旦夕。

連署書提出婦聯會3大主張，希望連署人能分享和轉傳，第一，婦聯會為公益組織，無意「推薦候選人參加公職人員選舉」（政黨法對政黨的定義），不應被內政部強迫轉型為政黨；第二，蔣夫人創辦的婦聯會有70年服務歷史，不應被內政部解散消滅！應容許這個愛國敬軍組織繼續貢獻國家社會。

連署書提到，第三，婦聯會的經費大多來自海內外捐款，不應被黨產會沒收充公！婦聯會財產應用之於社會，除繼續自行辦理公益事項，應成為其他社福團體的資源平台，幫助台灣高關懷、高風險及特殊需要的百姓。

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▼婦聯會海外成員發起的「救救婦聯會」連署。（圖／翻攝自婦聯會連署書）