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錢櫃大火檢討SOP　北市建物裝修需送「施工中消防防護計畫」

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,火勢大抵控制後,消防隊員疲憊的在路邊休息。（圖／記者李毓康攝）

▲錢櫃ktv大火後，建管處著手修正SOP防憾事再發生。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

錢櫃大火奪走6條性命，外界放大檢視台北市的公安問題。建管處昨邀集消防局及台北市建築師公會（室內裝修審查機構）共同研議，會議中並修正SOP，決議未來台北市建築物申請室內裝修或用途變更，必須依法檢附「施工中消防防護計畫」送消防機關備查。

在錢櫃大火後，北市加強對相關業者的稽查。沒想到，災前消防安檢合格率100%，但火災後，68家封閉型場所受檢業者，已有17家違規被停業，不合格率逼近4成，讓外界質疑是否過去都是放水。

對此，副市長黃珊珊說，過去都是採「抽查」，但這次變成嚴格的「普查」，未來市府不排除每次都用「強度高」的方式檢視。

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火。（圖／記者李毓康攝）

建管處處長張明森表示，參照消防局建議，自即日起，建築物申請用途變更或室內裝修，將責請開業建築師、消防設備師或室內裝修專業設計技術人員，附帶以檢核表方式檢討該案是否屬「消防法施行細則」第13條規定的「一定規模以上建築物」。若是，必須先提報「施工中消防防護計畫（一式兩份）」送消防局各轄區消防分隊備查，取得備查文件後，建管處或建築師公會始能核准變更使用或室內裝修許可。

若非屬一定規模以上之建築物（住宅除外），建管處或建築師公會於核准變更或室內裝修許可時，仍將橫向通報消防局知照。

張明森補充，如果建築物的用途複雜或營業樣態不易判斷，開業建築師、消防設備師或室內裝修專業設計技術人員對於是否屬「一定規模以上建築物」存有疑義，得逕洽消防局火災預防科協助認定。

另外，建築物如有增建、改建、修建或變更使用行為，建管處於核發建造執照、變更使用許可後，將逐案通知消防局列管查察。另考量建築物室內裝修工期較為短暫，建築師公會於受理室內裝修施工許可申請時，即同步通知消防局錄案。

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