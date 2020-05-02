火場逃生要不要跑？　專業消防員：摸門把熱不熱是關鍵



▲新竹市消防局拍攝宣導影片教民眾火場逃生。（圖／新竹市消防局）

記者陳凱力／新竹報導

日前台北市KTV火警造成重大傷亡，不幸遇到火災現場到底怎麼正確逃跑與自救措施又掀起討論，新竹市消防局特別拍攝簡短影片，提醒大眾火場求生訣竅與常見的錯誤迷思，幫助大家假如真不幸遇到火災，也能拯救自己與同伴，保住寶貴性命；其中，躲廁所母湯、濕毛巾沒用、大樓要往樓下跑、摸門把溫度更是重要逃生訣竅。

聽聞火災警報響起，需先確認門把溫度與門外是否有濃煙，如發現得早無濃煙、門把也不燙時，需把握時間趕緊透過安全梯往下逃生，重要提醒，千萬不要往上跑，因為人跑再快，也不是濃煙的對手，在逃生過程更要隨手關上逃生門，減緩濃煙與火焰蔓延。

如門外已煙霧瀰漫、門把滾燙時，千萬不要硬著頭皮往外衝，趕緊用濕毛巾或衣物將門縫堵住，阻止濃煙竄入，同時關閉空調，立刻撥打119，明確告知空間位置靜待救援，才是正確的作法。

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竹市消防局提醒，逃跑過程中也千萬不能躲廁所，因為廁所通常有通風裝置，會讓濃煙竄入，廁所門通常也不防火，皆會讓自己陷入更大的危機，消防局強調，如有機會往樓下跑才能增加逃生成功的機會。

竹市消防局強調，到陌生環境時先檢視是否有兩個不同方向之逃生出口、利用場所平面圖瞭解安全門及樓梯位置，清楚逃生路線，並注意安全門後是否有因為堆積雜物影響逃生，當火災發生時，掌握契機，迅速判斷，冷靜正確應變，保全性命是最佳之道，更不要因攜帶貴重財物延誤逃生時機，平安逃出後也切忌重返火場。

影片網址：https://www.facebook.com/380298688709083/posts/3766621976743387/?d=n

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