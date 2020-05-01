北市思覺失調個案8500人　議員憂成未爆彈籲管控

▲台鐵殺警案，鄭男遭判無罪，引發社會譁然。（圖／地方中心翻攝）



記者陳家祥／台北報導

鐵路警察李承翰去年7月3日在自強號上處理補票糾紛，遭乘客鄭姓男子持刀刺殺身亡，嘉義地方法院30日宣判被告鄭男無罪，各界譁然。台北市衛生局1日上午赴議會進行工作報告，有議員問及北市思覺失調者數量，衛生局回應，目前最新數據是精神異常的人有1.6萬多人，其中思覺失調佔8500多人。

議員陳建銘詢問，台北市思覺失調在台北市有多少人？按照法院宣判結果，這簡直是不定時炸彈。議員王世堅則說，判決結果如同是給思覺失調症的人一張殺人執照，過去自己的選區（中山大同）也曾發生類似案件，當時希望能強制個案就醫或住院，但衛生局卻回覆人權因素，權限不在醫護人員，需報請中央，到底目前狀況如何？

北市府衛生局長黃世傑表示，北市列管的精神疾病個案有1.6萬人，衛生局及醫療院所針對不同病情有不同程度的控管，這些人平時可能狀況好好的，但會不定時發作，北市府還在加強管控作為。

衛生局會後補充，北市列管的較嚴重的精神疾病個案數字浮動，目前列管的精神照護服務案件約為1.6萬人，其中思覺失調約5成、8500人，躁鬱症則約占總數的3至4成。

至於若病人發病或是影響社區安全時的強制作為，北市聯醫松德院區院長楊添圍說明，若個案在社區滋擾或有自傷或傷人狀況，會先由警消協助病患就醫，若經醫師評估其程度嚴重需強制住院治療，就會啟動評估程序。

楊添圍說，評估程序會先將病人留院5天，再由醫師完成評估報告，接著讓同院另一名醫師確認後，轉交衛福部轄下的7人專家進行外部審查，最後以多數決、需超過5人同意，才能決定能否強制住院治療。