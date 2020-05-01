林森錢櫃惡火6死　北檢檢察長慰問家屬：盡速調查告知真相

▲北檢檢察長周章欽(右)與犯保台北分會主委廖益謙(左)慰問錢櫃林森大火被害家屬。（圖／翻攝台北犯保）

記者劉昌松／台北報導

台北市林森前櫃4月26日發生大火，造成6名年輕員工、消費者死亡，犯罪被害人報護協會台北分會今天前往死者靈堂，慰問家屬並致贈慰問金，家屬悲傷表示不懂為何孩子會突遭橫禍，台北地檢署檢察長周章欽表示，會在偵查不公開原則下，會盡速把調查真相結果告訴家屬，犯保也會提供相關訴訟與心理上的協助。

檢警偵辦錢櫃大火案，初步判斷起火點是當天沒營業的5樓儲藏室，當時在旁邊施作電梯工程的工頭曾進入儲藏室充電，檢察官已陸續依過失致死、公共危險等罪嫌，諭令林森店翁姓店經理、王姓工頭等5人，分別以30萬元到10萬元不等交保，目前仍在追查釐清起火原因與責任歸屬。

而犯保台北分會則在事發第一時間，就員前往慰問並關懷涉籍台北的死者家屬，供家屬法律及心理層面之協助，陪伴家屬面對至親相驗流程，5月1日再由身兼台北分會榮譽主委的北檢檢察長周章欽、與主委廖益謙及犯保志工前往致贈家屬慰問金，並聽取家屬的訴求與困境。犯保台北分會呼籲，民眾如遭遇犯罪被害情形，可撥全台免付費電話0800-005-850，會有志工協助提供訴訟與心理上的協助與陪伴。

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