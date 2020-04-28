新冠疫情衝擊業績少25億　「楊家將」成救世主！軍系入主金酒公司總經理

▲楊駕人（右）接任金酒公司總經理 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金酒公司召開董事會，會中將通過懸缺超過1年多的金酒公司總經理一職任命，確定將由退輔會主任秘書楊駕人出任，預計5月1日正式走馬上任，楊駕人是縣籍退役少將也是管理學博士，是相當優秀的金門子弟，外界對他接任總經理一職，都給予高度期許。

金酒公司在28日下午2點半召開董事會，由董事長李增財主持，出席的董監事還有縣府秘書長陳朝金、財政處長孫國智等人。會中預計將通過由楊駕人擔任總經理，陳其展擔任副總經理，5月1日正式上任。新任金酒公司總經理楊駕人，今年58歲，陸軍官校53期畢業，也是交通大學科技管理博士，曾歷練兩棲營長、團管區司令、司令部副處長、高雄市後備指揮部指揮官、退輔會主任秘書等要職，學經歷完整。

對於楊駕人即將接掌年營業百億的金酒公司，金門各界反映都不錯，有人就說，楊駕人雖然沒有酒類的產銷經驗，但他的歷任完整，在退輔會擔任主秘將近3年，退輔會的旗下事業體眾多，管理的複雜程度，絕不亞於金酒，楊又是管理博士，相信會有很好的發揮。

▲楊駕人（右）接任金酒公司總經理 。（圖／記者林名揚翻攝）

但也有人質疑是縣長楊鎮浯縣府團隊特別喜愛軍系,除了財政處孫國治及1999主任洪學文現又來個軍系少將,而且又是位「楊家將」；但因為目前金門縣議會的第二審查委員會召集人楊永立，也姓楊，跟楊駕人都是湖下人，同村情誼，估計有助改善目前金酒公司與議會緊繃的關係。

曾任第二審查委員會召集人的歐陽儀雄也說，不認識楊駕人，不過金酒總經理一職懸缺已久，期待楊駕人接任後，能有所作為，儘管疫情艱困，但期許他能把金酒業績重新帶起來。

▲楊駕人接任金酒公司總經理 。（圖／記者林名揚翻攝）