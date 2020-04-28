台東安心即時上工計畫人員　縣府爭取700個公部門就業職缺

▲ 台東安心即時上工計畫人員，台東縣府爭取700個公部門就業職缺。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

「謝謝縣長對我們弱勢民眾的照顧及幫助」，安心即時上工計畫推動台東縣府爭取700個於公部門就業職缺，截至今天共有235人符合資格，第一批人員於20日至各單位服務，縣長饒慶鈴28日前往探視工作人員洪祥欽與高松瑛，同時祝所有勞工朋友五一勞動節快樂。

縣府社會處表示，縣長饒慶鈴從疫情開始以來，一直非常關心默默為台東這塊土地付出的所有勞工朋友們，擔心是否會因為疫情的關係影響到他們經濟收入及生活情形，疫情開始後，各地方產業發展都受到嚴重的衝擊，台東當然也受到波及，從1至4月資遣通報案人數高達231人，已超過去年總人數的一半，透過這個也能瞭解整體產業環境的惡劣，對勞工著實有明顯的影響。

饒慶鈴指出，因應新冠肺炎對國內就業市場之影響，台東縣政府為協助受疫情影響之勞工，向中央爭取「安心即時上工」計畫，提供700個在公部門工作的職缺，每月最高80小時、時薪158元，每月最多可新增收入1萬2640元。另外，針對失業勞工，因就業保險未滿一年而無法領取失業給付的勞工，縣府也推出台東專屬的民眾失業暨生活困難補助計畫，每月補助15,120元，最高補助2個月，來協助這些勞工朋友，自15日受理至今，共協助8名勞工朋友。自己未來也會在持續關注疫情對勞工朋友的影響，推動各類型計畫協助各階層勞工朋友。

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