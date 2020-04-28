確診者全健康回家！彰化人「自我解禁」嗨翻　五一連假景點恐塞爆

▲假日前往花壇虎山巖賞金針花的人潮。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為防止五一連假出現人潮擁擠狀況，交通部與指揮中心合作升級原有「高速公路1968」APP，新增「防疫資訊」，提供234個熱點人潮示警，包括彰鹿港老街與天后宮商圈及田尾公路花園夜市及南投竹山等地都被列入示警範圍，雖然彰化已經零確診，彰化警方同時也針對夜市及花壇金針花田及都前往宣導保持社交距離。

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▲彰化警方前往虎山巖宣導社交距離。

「高速公路1968」APP提供234個熱點人潮示警，綠色為正常、黃色略多、紅色為擁擠，每10分鐘就更新一次。中央指出，若看到景點已經擁擠了就不要去，增加傳播風險對大家不好，對流感、新冠肺炎等，太過群聚都不是好事。

彰化縣長王惠美今天對外公布彰化除了首例白牌司機死亡外，其他17例全部已經健康回家，消息一出讓縣民相當的高興，終於可以解禁了，適逢這幾日彰化金針花海大爆發，前往賞花的人潮相當的多，彰化警察分局也前往宣導規劃花壇鄉虎山岩金針花海周邊交通疏導，由員警及志工手拿宣導牌向遊客宣導維持1公尺以上社交安全距離並佩戴口罩。

▲員林分局到夜市宣導。

虎山巖管理單位也使用廣播不定時播放防疫注意事項，未來進入花田區將採人流管制，提醒保護自己也確保他人的健康，別讓出遊成為防疫破口。

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