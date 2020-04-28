獨／火力支援12萬人海捐口罩援外！直擊國家隊「日產230萬片」順時中：不斷電撐到底

▲《ETtoday新聞雲》直擊淨新口罩工廠製程。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

國內口罩產能日漸提升，繼政府口罩外交獲得熱烈迴響後，現在也開放個人捐贈口罩，不過還是有民眾質疑，國內自己都領不夠了，哪有多餘的口罩可以做捐贈？《ETtoday新聞雲》實地走訪淨新口罩工廠，了解機台置產過程。總經理許哲銘驕傲地表示：「我們現在每日產量是排名全國第二！」

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▲▼郵政人員分批將口罩搬上貨車。（圖／記者吳奕靖攝）

箱子上貼有淨新口罩出廠的政府編號「22」，這一箱一箱的口罩不停地從樓上廠房運下來，郵政人員接力將棧板上的箱子放進鐵籠，再一一推進17噸的大貨車裡，這些口罩總共得分3車才能載完，而且全都是要往北部配送。

▲工作人員正在檢查口罩有無瑕疵。（圖／記者吳奕靖攝）

實地走訪淨新科技口罩工廠內部，工作人員的手忙到停不下來，檢查瑕疵、細數數量、最後再裝進箱子內，如果遇到輪軸卡關，還得停下手邊工作，重新拉整生產線機台。

▲▼每台機器都有「綠色乖乖」鎮壓。（圖／記者吳奕靖攝）

淨新科技總經理許哲銘表示，自2月1日起，工廠機器就被政府徵收使用，在3月中前，除了舊產線和立體機型共14台之外，其餘還有9台機台是做政府配給使用，所以現在總共有23台。「當天裝機、試車，就投入產製作業，政府信任我們，所以我們就提供給政府相對的數量」。

「我們現在每日量產是全台第二！」許哲銘指出，從2月1日開始，口罩工廠就馬不停蹄地趕工，截至28日剛好是100天，從原本一天2班制，變成3班制24小時不停工，目前口罩每日產量約160萬片起跳，預計5月開始，有機會單日產量突破230萬片。

▲《ETtoday新聞雲》直擊淨新口罩工廠製程。（圖／記者吳奕靖攝）

許哲銘表示，口罩出廠前，工作人員都會仔細檢查有無瑕疵短缺，因為出廠後才被檢查到瑕疵的話，中央就會紀錄口罩出廠來源，並記錄出廠批號，就像犯錯記點一樣，如果犯錯率高的話，那麼配送的原物料也會相對減少。

▲淨新科技立體口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

記者發現，製產立體口罩的機台會產生不少廢棄的原物料。許哲銘指出，立體型口罩的裁剪廢料約佔每日原物料1/5至1/6，因為要讓民眾戴起來舒適，且要讓杯型設計服貼不沾黏，所以會產出廢棄物料，不過款式多樣化，也能吸引不同客群。

▲《ETtoday新聞雲》直擊淨新口罩工廠製程。（圖／記者吳奕靖攝）

而這次能參與國家隊口罩，許哲銘表示，感覺「非常與有榮焉，所以從2月1日徵收開始，甚至延長到六月底，我們全員都不斷的突破產能，我們是努力在呈現」。

其實許哲銘就跟指揮中心指揮官陳時中一樣，歷經了百天沒有休息，記者問到是否會感到很辛苦，許哲銘歪著頭露出了微笑：「我們也不會想那麼多啦！陳時中部長沒有休息，那們我們淨新一樣不會休息，不斷電！撐到底」。

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