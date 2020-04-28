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獨／草間彌生限定版！台灣產地曝　超潮34種「神花色」口罩上線抗疫好心情

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▲淨新口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

這款口罩被網友稱為「草間彌生」限定版，出自於淨新口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

日前一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，領完口罩一拆封，發現是紫色底還有黑點，認為花色太過前衛駕馭不了，照片曝光立刻讓上萬網友暴動直呼是「草間彌生限定版！」不過，不說你可能不知道，這款草間彌生限定版的口罩是來自於高雄市淨新口罩一對七年級兄弟檔的創意，而且還有另外34種顏色，淨新口罩董事長許哲銘表示：「疫情相當緊繃，用一些顏色色彩來，降緩這樣的氛圍」。

不只是草間彌生限定版，其實從淨新口罩出產的口罩還有34種神花色，全擺在桌上，說實在的一時間還令人「眼睛花花」，淨新口罩董事長許哲銘說：「其實我本人是騎偉士牌，偉士牌就像是mini車款一樣，車型顏色多，用年輕人的方式來帶動顏色，這次的疫情我們也見證到，一部分大家也相對的緊繃，想用顏色來降緩這樣的緊繃」。

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▲淨新口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲淨新口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲淨新口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲淨新口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲淨新口罩一開始是從小三輪車開始起家，到夜市、菜市場販售 。（圖／淨新口罩提供）

▲淨新口罩34種顏色             。（圖／淨新口罩提供）

其實許哲銘說他是淨新口罩的董事長，還真沒有人相信，7年級的他穿著牛仔褲在廠內跑來跑去，一下搬貨，一下開堆高機，不說還真的像是個鄰家男孩，他跟弟弟阿堯是在5年前接下了口罩工廠的工作，當時他們兩個人都不是做口罩的，有自己的事業天空，不過就在父親買下朋友的口罩生產機械後，父親什麼都不懂，但是兄弟倆為了父親只放棄原有工作，投入了口罩製作這一行。

回想5年前剛接的時候，許哲銘兄弟倆個一開始從阿嬤款的布花口罩開始學習製作，當時布口罩已經被視為是「夕陽產業」，但是他們從布花、布類色開始了解，但是還是趕不上恐怕被淘汰的時代潮流，就在兩個月之後面臨經營倒閉危機，所以只好轉型做醫療口罩，最初產能只有一天3萬片，許哲銘說：「當時沒有人知道淨新，在期間我們都碰壁滿多，所以就切入B2B，包含騎三輪腳踏車，做夜市擺攤，在車水馬龍的菜市場或是夜市，來做B2B的銷售，陸續做了一年期間才讓淨新品牌在市面上有一定的聲量」。

▲淨新口罩一開始是從小三輪車開始起家，到夜市、菜市場販售 。（圖／淨新口罩提供）

▲淨新口罩一開始是從小三輪車開始起家，到夜市、菜市場販售 。（圖／淨新口罩提供）

▲淨新口罩一開始是從小三輪車開始起家，到夜市、菜市場販售 。（圖／淨新口罩提供）

▲淨新口罩一開始是從小三輪車開始起家，到夜市、菜市場販售 。（圖／淨新口罩提供）

或許在別人眼中，許哲銘兄弟賺了一波「疫情財」，但是許哲銘笑著回答：「我不會想那麼多，我們就是一股傻勁，就走下去了」。

▲淨新口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲淨新口罩董事長許哲銘             。（圖／記者吳奕靖攝）

▲淨新口罩一開始是從小三輪車開始起家，到夜市、菜市場販售 。（圖／淨新口罩提供）

▲淨新口罩一開始是從小三輪車開始起家，到夜市、菜市場販售 。（圖／淨新口罩提供）

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