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豐原國中上千學生過馬路沒紅綠燈　洪慈庸出手搞定

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▲▼豐原國中位於省道台13線旁，學生過馬路卻無紅綠燈。（圖／陳清龍提供）

▲豐原國中位於省道台13線旁增設紅綠燈，學生過馬路更有保障。（圖／陳清龍提供）

記者李忠憲／台中報導

豐原區豐原國中位於省道三豐路上，車流量大且車速快，上千名學生長期以來上下學膽顫心驚。市議員陳清龍經透過立法院辦公室機要顧問洪慈庸，向交通部長林佳龍成功爭取，日前已設置三色號誌燈。陳清龍表示，感謝中央協助，讓學子安全更受到保障。

豐原區豐原國中位在台13線省道，也就是三豐路旁，位於豐原與后里往返的交通要道，尖峰時段車流量非常大。

豐原國中校長曾育宗表示，「學生安全，家長才能放心」，校門口前劃有行人穿越線與網狀線，不過學生須自行判斷行走時機，若是貪圖方便貿然穿越恐將造成嚴重意外，故請民意代表協助，希望能建置紅綠燈，並於上下學時間啟用，其餘時間維持閃燈不影響原路線的交通。

學校家長會說，學校有上千名學生，上下學必須跨越三豐路，雖有導護人員協助，但現場未設置交通號誌，尖峰時段人車爭道的狀況頻傳。校方維持交通人員沒有依據，擔心發生意外恐怕會衍生責任歸屬問題。

▲▼豐原國中位於省道台13線旁，學生過馬路卻無紅綠燈。（圖／陳清龍提供）

▲市議員陳清龍邀相關單位現場會勘，透過洪慈庸向中央爭取設置三色號誌。（圖／陳清龍提供）

市議員陳清龍接獲陳情後，先邀集相關單位到場會勘，由於三豐路屬於省道，歸中央管轄。他立刻透過立法院長辦公室機要顧問洪慈庸，向交通部爭取，立刻獲得部長林佳龍支持。會勘結論也請公路總局納入規劃，並已加速完成建置，日前啟用。

洪慈庸表示，她過去立委任內選區為潭子、大雅、神岡、后里，和豐原緊鄰在旁，尤其神岡有非常多學子也會到豐原國中就讀。很開心如今豐原國中校門口全新的三色號誌啟用，讓通學可以更安全。也感謝市議員陳清龍、豐原國中校長曾育宗、豐原國中家長會及神岡體育會宋逢吉理事長積極爭取，打造更安全的就學環境。

年輕好簡單～～


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