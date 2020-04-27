「人潮警示」APP精準度　立委實測：六福村一早亮黃燈，這有可能嗎？

▲實測高速公路1968APP，六福村人潮警示一早亮黃燈，立委質疑精準度不夠。（圖／翻攝自1968APP）

記者賴文萱／台北報導

交通部與指揮中心合作升級原有「高速公路1968」APP，新增「防疫資訊」項目，提供234個熱點人潮示警，10分鐘更新一次附近的車潮跟人潮狀況。不過，立委洪孟楷今日一早實測，六福村一早就亮黃燈，這有可能嗎？質疑跟實際狀況有落差。

立委洪孟楷上午在立法院交通委員會質詢時實測1968APP，但他發現，北部人潮最多的地方、亮黃燈的地方是六福村，這時候早上9點5分，有可能六福村人會多嗎？質疑可能跟實際狀況有落差。

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▲人潮警示APP精準度遭質疑。（圖／記者賴文萱翻攝）

洪孟楷指出，人潮警示有兩部分很重要，第一是使用者有沒有下載1968APP，因此，人潮警示要有相關其他配套；第二就是準確度很重要。他說，現在是用中華電信用戶的大數據去警示，但就他所知，中華電信客佔率在中部只有39%，南部僅有30%，換句話有高達半數是其他電信業者用戶，詢問交通部長林佳龍有沒有考慮跟其他電信合作？

林佳龍則回應，中華電信普及到全國，有佔4成，這樣的大數據就夠了，因為全國分布是相當平均。至於六福村亮黃燈一事，他中場休息受訪時回應，1968APP目前下載數已達315萬次，委員實測當時是上班時間，附近有科學園區等，因此是上班車流。