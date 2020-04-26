女兒翻舊手機驚見「爸與隔壁阿姨激戰畫面」！媽氣炸質問…他喊冤：網路下載的

▲人妻查看丈夫手機竟發現鄰居與心愛枕邊人的性愛照，心碎求償50萬元。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名陳姓人妻於2019年11月間發現丈夫的聊天軟體中，有多段對話都是「與已婚梁姓女鄰居互傳性愛照片」，而同時間女兒也向她表示，曾在爸爸的舊手機發現梁女幫男子口交的畫面；陳女認為，梁女與丈夫的相姦行為已嚴重侵害配偶權，決定向梁女求償50萬元。

陳女主張，雖然與丈夫婚姻關係存續中，關係也算和睦，不過卻在2019年11月間發現丈夫手機的聊天軟體竟藏有驚人秘密！她發現，丈夫分別在2018年11月13日、12月26日，以及隔年1月2日、2月16日與梁女不但有密切訊息往來又時常通話，兩人甚至還會互傳有「性器官特寫」的性愛照。

對此，丈夫面對妻子的質問卻矢口否認，聲稱那些照片透過「網路下載」而來的，無法證明與梁女有何姦情；而陳女輾轉得知，女兒在丈夫舊手機的相簿裡，同樣也有梁女的性愛照，確認丈夫與梁女之間有染，決定求償精神撫慰金50萬元。

法官認為，梁女開庭時未到卻無正當理由，此舉視同梁女自認「陳女主張為事實」，考量梁女既是陳女鄰居，與其丈夫竟數度發生相姦行為，侵害情節重大，審酌兩造身分、地位後，台中地院判梁女賠30萬元為適當。



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