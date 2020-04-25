台中侏儒父女露面了　首談「擺攤遭歧視」：不敢看影片，怕很心酸

▲台中一對侏儒父女擺攤被歧視。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市一對身障父女日前在谷關擺攤，突然被隔壁婦女嘲諷「我們社區沒出矮ㄟ」，影片上傳到網路，引起外界熱議。對此，該對身障父女說，至今仍不敢看網路上流傳的影片，怕很心酸。

這對父女住在台中豐原，日前前往谷關擺攤賣水果，沒想到隔壁水果攤的婦人突然出言嘲諷，譏笑這對父女「他們身障都是我們在養的」、「我們社區沒出矮ㄟ」。路人聽見婦人的嘲諷，聽不下去出面幫腔，婦人仍繼續罵，要求路人「不用管」。

事後，有民眾將婦人罵這對父女的影片錄下，貼到網路上，瞬間引起熱議。婦人發現事態不對勁，趕忙出面道歉，希望能滅火，還透過地方人士，向父女表達歉意。

對此，該名身障女兒感到相當無奈，高中畢業後，捨不得父親獨自承擔家計，放棄升學，與父親一起賣水果，現在最大的心願就是存到錢，可以上大學，別造成父親的經濟負擔。

▼台中一對侏儒父女被歧視，女兒希望能存錢上大學，別成為經濟負擔。（圖／記者鄧木卿翻攝）



由於這件事引起軒然大波，黃姓父女原先租賃的攤位已經停止出租。附近店家的老闆娘聽到消息，立刻將店門口的一處空位提供給對方擺攤，讓2人有地方做生意。

黃姓父親透露，影片剛張貼到網路後，他不敢去看，覺得很心酸，謝謝外界的關心，但他們怕人家用同情的心態來買水果，內心會很難受，顧客來買時，抱持著平常心就好。

根據《三立新聞網》報導，事件爆發後，曾有善心人士想捐水果給黃姓父女，讓黃姓父女可以販售，不過黃男已經拒絕。黃男認為，要靠自己的能力求生，而非依靠其他人的幫助，老闆娘能有塊地讓他們擺攤，他們已經很感恩。而針對這起事件，黃姓父女已到警局備案，接下來將對罵人的婦人提出告訴。

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▼黃姓父女透露，能有地方擺攤，他們已經很感恩。（圖／記者鄧木卿翻攝）

