豆花被加料…她遭3度進出「下面磨臉」！狂喊姊姊求救　台中妹一聽報警抓男友

▲她遭人3度進出房門強摸，崩潰狂喊「姊姊」求救。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名男子阿義（化名）將歪腦筋動到女友家的看護小乃（化名）身上，偷偷在豆花內加料猥褻對方，一天內出手3次，逼得小乃大聲向阿義女友喊「姐姐」呼救，阿義女友見這幕大義滅親報警處理。法院審理後將阿義判刑3年6月，全案定讞。

判決指出，阿義與女友小紅（化名）、小紅媽媽同住，家中還有負責照顧小紅媽媽的印尼籍女看護小乃，孰料，阿義2017年9月19日晚間，竟偷偷取得小紅向診所領用的安眠藥，加入豆花內給小乃食用。

受到藥效影響，小乃隔日上午仍感到強烈暈眩無法起身。阿義見狀竟然進入小紅媽媽的房間內，隔著衣物撫摸小乃的下體，遭到制止後一度離開房間，但不久後又食髓知味地折返，並將手伸進小乃衣服內，隔著內衣撫摸小乃胸部，但色膽包天的阿義再度遭遏止後，非但沒有收斂自己的行為，竟3度對小乃伸出狼爪，摸胸又摸下體，還用下體磨蹭小乃的臉。小乃忍無可忍只好大聲呼喊「姊姊、姊姊」向小紅求救。

▲阿義偷偷在豆花內加料。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小紅得知此事後，氣得與阿義大吵一架，並將他趕出門，堅持陪同小乃報警處理。警方採集小乃的尿液送驗後發現，其中含有安眠劑成分，循線逮獲阿義。

阿義到案辯稱，「我買豆花回來後是直接交給小佩處理，後來凌晨時一直聽到小佩的媽媽在喊，才會去小佩媽媽的房間責罵女看護，之後我就喝酒喝到清晨5、6時許出門工作」，但台中地方法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，依強制猥褻罪判他有期徒刑3年6月。

阿義不服判決結果決定上訴，但台中高分院認為，他否認犯行又不跟小乃達成和解、尋求對方諒解，反倒稱自己是在「維護雇主權益遭誣陷」，犯後態度不佳，將他的上訴駁回；阿義再上訴最高院，但上訴遭駁回，全案確定。

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