薩爾瓦多監獄封鎖！囚犯裸上身「貼身擠成沙丁魚」…社交距離=0

▲薩爾瓦多監獄實施24小時封鎖，囚犯全都貼身排排坐，擠得像是沙丁魚。（圖／翻攝Twitter@PresidenciaSV）

記者吳美依／綜合報導

薩爾瓦多的監獄內24日發生22起謀殺案，總統布格磊（Nayib Bukele）晚間宣布全國監獄封鎖24小時。伊薩爾科監獄（Izalco Jail）內的黑幫領袖遭到單獨監禁，其他幫派成員被集中管理，但卻裸著上身，幾乎貼在一起排排坐，擠得像是沙丁魚，完全違反了社交距離的防疫措施。

薩爾瓦多24日發生22起監獄內的謀殺案，總統布格磊當日晚間下令，在警方調查同時，全國關押幫派分子的監獄實施「最高級緊急狀態」的24小時封鎖，黑幫領袖單獨監禁，成員全被集中管理。

El Salvador prisoners crammed together in jail lockdown after 22 murders in one day https://t.co/HTDMWaRVoL — The Sun (@TheSun) April 26, 2020

但《太陽報》、《每日郵報》等外媒根據伊薩爾科監獄內部照片指出，大批囚犯裸著上身，近距離貼身坐在一起，擠得像是沙丁魚，雖然有些人戴著口罩，但此舉已違反疫情期間的社交距離。

薩爾瓦多黑幫犯罪肆虐，被視為全球最危險的國家之一，甚至一度成為美洲謀殺率最高的國家。布格磊去年6月就任以後，謀殺率大幅下降，一名警方發言人指出，24日遭殺害的22名囚犯，如今創下本屆政府的最高紀錄。

薩爾瓦多目前累計298例新冠肺炎病例、8人染疫死亡。當局宣布，自3月22日起實施全國封鎖禁令，規範十分嚴格，違反者可能面臨牢獄之災。

Las pandillas no van a detener el trabajo que estamos realizando por cuidar la vida de los salvadoreños. Vamos a ir tras estos grupos criminales. pic.twitter.com/nVIGhIITMw — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) April 26, 2020

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