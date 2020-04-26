義大利「空汙粒子中發現新冠病毒」　學者推測：飛沫＋空汙傳更遠

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同公布的新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

義大利波隆那大學在北部貝爾加墨省（Bergamo）多個空氣汙染樣本中發現新冠病毒基因，研究團隊表示，目前仍不清楚病毒是否能依附在粒子表面上存活，或者數量是否足夠引發疾病，但飛沫中的病毒可能透過此途徑傳播更遠，研究釐清這一點非常重要。

英國《衛報》報導，波隆那大學在貝爾加墨省的都會區與工業區蒐集資料，在多個空汙樣本中發現新冠病毒基因。團隊另一項分析則指出，義大利北部是歐洲汙染最嚴重的地區之一，高程度空汙也許能夠解釋當地較高的感染率。但是，上述研究還在初期階段，仍不清楚病毒是否能依附在空汙粒子表面存活，或者數量是否足夠引發疾病。

領導研究團隊的學者塞蒂（Leonardo Setti）指出，介於0.1至1微米（micron）的飛沫，與10微米以下的汙染粒子結合，粒子會變得更大，密度更小，因此能在空氣中飄浮更久，傳播更遠。他認為，調查病毒是否能夠透過此途徑更廣泛地傳播非常重要，「如果我知道，我們可以找到解決方法。但如果我們不知道，我們就只能承擔後果。」

▲義大利研究團隊指出，高程度空汙也許能夠解釋較高的新冠肺炎感染率。圖為羅馬工作人員準備對建築物消毒。（圖／路透）

英國布里斯托爾大學（University of Bristol）教授里德（Jonathan Reid）也在研究冠狀病毒透過空氣傳播的可能性，他說「飛沫能夠與都市中的粒子結合，被帶到各個地方，這也許並不讓人訝異。」

愛爾蘭科克大學（University College Cork）教授索多（John Sodeau）也認為上述推論合理，但以標準科學研究流程而言，可能需要耗費2、3年才能確認結果。

科學家過去就發現，空汙粒子中含有微生物，很有可能將導致禽流感、麻疹以及口蹄疫的病毒傳播到更遠的地方。也有研究指出，新冠病毒死亡數增加，以及空汙程度升高之間有著關聯性，且長期暴露在汙濁空氣會傷害肺部健康，導致人們面臨新冠肺炎時更加脆弱。

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