斥資129億元！日本發放「夾毛髮」口罩給孕婦　不良品達30萬個

▲日本發放的布口罩無法好好遮掩口鼻。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

日本政府為了抗疫,除了在4月16日發布全國緊急狀態令外,也接著在17日向國民發放布口罩。起初有民眾反應口罩尺寸太小,無法完整遮掩口鼻,日媒又在28日報導,這些口罩有很大的比例都是不良品,其中又以發放給孕婦的最為嚴重,總數50萬個裡就有多達30萬個是不良品,不僅是外表有汙損、黴菌,有些甚至還夾帶著毛髮。

《路透社》報導指出,日本政府斥資4.3億美元(約台幣129億元),向每戶家庭提供2片可以清洗以重複使用的布口罩,並以殘疾人士、孕婦等弱勢族群優先發放,然而發放給孕婦的50萬個被批評是有缺陷的產品。

根據NHK報導,厚生勞動省與負責口罩採購的經濟產業省對此進行協商,共同規畫未來的發放計畫,也下令負責生產布口罩的公司,要回收有缺陷的口罩並檢查。

針對口罩被批有缺陷一事,厚生勞動大臣加藤勝信在28日的記者會表示,確保孕婦使用的口罩品質事當務之急,「所有發放的口罩,安全性都將得到檢測與驗證。」

Yusebio, had also supplied masks which were sent to pregnant women.According to Japanese media, the company, located in northern Fukushima prefecture, normally imports wood chips for use in biomass energy production and has five employees. Not masks!



