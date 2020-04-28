斥資129億元！日本發放「夾毛髮」口罩給孕婦　不良品達30萬個

▲日本發放的布口罩無法好好遮掩口鼻。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本政府為了抗疫，除了在4月16日發布全國緊急狀態令外，也接著在17日向國民發放布口罩。起初有民眾反應口罩尺寸太小，無法完整遮掩口鼻，日媒又在28日報導，這些口罩有很大的比例都是不良品，其中又以發放給孕婦的最為嚴重，總數50萬個裡就有多達30萬個是不良品，不僅是外表有汙損、黴菌，有些甚至還夾帶著毛髮。

《路透社》報導指出，日本政府斥資4.3億美元（約台幣129億元），向每戶家庭提供2片可以清洗以重複使用的布口罩，並以殘疾人士、孕婦等弱勢族群優先發放，然而發放給孕婦的50萬個被批評是有缺陷的產品。

根據NHK報導，厚生勞動省與負責口罩採購的經濟產業省對此進行協商，共同規畫未來的發放計畫，也下令負責生產布口罩的公司，要回收有缺陷的口罩並檢查。

針對口罩被批有缺陷一事，厚生勞動大臣加藤勝信在28日的記者會表示，確保孕婦使用的口罩品質事當務之急，「所有發放的口罩，安全性都將得到檢測與驗證。」