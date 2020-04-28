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台灣捐贈加拿大50萬片醫療口罩　維護少數民族權益「部分保留給原住民」

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▲▼外交部常務次長曹立傑（右一）在外交部北美司司長姚金祥（左一）陪同下代表捐贈加拿大50萬片口罩，加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表芮喬丹（Jordan Reeves）（中）代表受贈。（圖／外交部提供）

▲外交部常務次長曹立傑（右一）在外交部北美司司長姚金祥（左一）陪同下代表捐贈加拿大50萬片口罩，加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表芮喬丹（Jordan Reeves）（中）代表受贈。（圖／外交部提供）

記者袁茵／台北報導

面對全球疫情肆虐，外交部28日宣布，已於22日捐贈加拿大政府總計50萬片醫療用口罩，由加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表芮喬丹（Jordan Reeves）代表接受。值得一提的是，此次捐贈行動特別將部分口罩保留給加拿大原住民，彰顯台加雙方維護少數民族權益的共同理念。

外交部28日提到，22日捐贈加拿大政府40萬片醫療用口罩，另捐贈安大略省（Ontario）5萬片、亞伯達省（Alberta）2萬5千片、卑詩省（British Columbia）2萬5000片口罩，總計50萬片口罩，支援加拿大前線醫療人員，並將請加方協調將部分口罩提供加國原住民使用。

外交部指出，外交部常務次長曹立傑已於22日在外交部代表捐贈，由芮喬丹代表接受。加國駐台代表芮喬丹對我國政府捐贈50萬片醫療口罩協助加國前線醫療人員及原住民抗疫的善舉深表感謝。

針對我國政府捐贈加拿大口罩的時機與對象，外交部表示，是綜合考量加拿大疫情發展及我國內口罩產能與需求等因素，並與加方密切協調的決定，展現「Taiwan can help, Taiwan is helping」的人道援助關懷精神。 

外交部提到，本次捐贈行動不在外交部第二波援贈行動中，是因為配合我國口罩產能與需求，隨時評估我國對外人道援助進行口罩捐贈的能力，對理念相近的友好夥伴加拿大提供口罩共同抗疫。

值得一提的是，此次援贈加拿大口罩行動特別保留予加國原住民，外交部說明，主要是考量台灣與加拿大共享民主、自由、人權與法治等普世價值，雙方在推動保障原住民權益等方面也有相同理念，因此我方特別協調加方務必保留若干數量的口罩給需要的加國原住民使用，以彰顯台加雙方保障人權、維護少數民族權益的共同理念。

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▼外交部次長曹立傑、加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹與外交部北美司長姚金祥合影後交流意見，共同為台加人民打氣鼓勵。（圖／外交部提供）

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