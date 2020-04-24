國民黨批酷碰券支持度僅0.9%　蘇貞昌：最重要是出來消費

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告特別預算追加案。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏日前公布「經濟紓困民調」，有高達33.9%受訪者認為紓困補助應該發放消費券或現金，而酷碰券僅僅只有0.9%的支持度。對此，行政院長蘇貞昌說，很多民眾都已收到補助；至於未來進入振興階段時，要鼓勵大家出來消費，「最重要到時候希望大家都出來消費，讓經濟振興起來」。

蘇貞昌表示，目前最重要的就是防疫，接著就是紓困，而現在正在紓困，且很多國人都已經接到中央政府發放的現金、補助，都已經入賬，有些人都把他的存摺等等都秀出來給大家看，所以現在是在紓困。

「至於未來進入振興的時候，要怎麼鼓勵大家出來消費，政府都方方面面在評估規劃。」蘇貞昌說，大家不用急，也不用去講什麼券什麼券，最重要到時候希望大家都出來消費，讓經濟振興起來。

另外，近來中央記者會變多，同時有疾管署、行政院，如今又加入國防部，是否會擔心焦點分散？蘇貞昌說，政府很有誠意的、透明的向國人同胞報告，是有必要，國人同胞也可以看到政府每一個事情的進度跟變化。

蘇貞昌說，有沒有必要每天哪一個單位怎樣，這由各單位進行評量，不過疫情指揮中心每天向國人圖包報告疫情的狀況是有必要的。