陳玉珍質詢苦訴「金門百業歸零」　當場請蘇貞昌吃龜苓膏

▲陳玉珍送龜苓膏給蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委陳玉珍與行政院長蘇貞昌曾多次於立法院交火，不過陳玉珍24日下午在立法院質詢時卻使出溫情喊話，希望在疫情當前的同時，兩人能夠平心靜氣地討論離島居民的心聲，並當場獻上龜苓膏給蘇貞昌，表示金門受到疫情衝擊觀光客銳減，造成離島地區百業「歸零」。

立法院於21日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，行政院會23日拍板通過主計總處提報「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，並送請立法院審議。

行政院長蘇貞昌24日率領主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長赴立法院列席報告紓困特別預算追加案，並備質詢。

▲陳玉珍質詢前送了一份龜苓膏給蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）



陳玉珍在質詢前先拿出自備的龜苓膏，並當場送到蘇貞昌的桌上。陳玉珍說，雖然兩人在議場上多次針鋒相對，但希望在疫情當前的同時，兩人能夠平心靜氣地討論離島居民的心聲，人民的生活困苦急需紓困。

陳玉珍指出，受到疫情影響，兩岸間的小三通自2月10日起暫停，造成金門完全沒有大陸觀光客造訪，而國內的台金航線人數也大減80％，剩下的兩成也不是觀光客，因此台灣旅客也是零，對金門產業來說，營業額幾乎都掛零，並向蘇貞昌喊話「這也是我今天要請您吃龜苓膏的意思，因為金門百業歸零」。

陳玉珍說，金門以靠觀光立縣，內需市場很小，現在不但沒有了小三通，更看不到疫情的盡頭，不只在地企業主撐不久，也產生大量的失業潮。她表示，台灣本島在疫情稍微趨緩時，會有很多人出門透透氣買點東西，但金門就是沒有，以致金門產業堪稱變成「慘業」。

陳玉珍指出，依照《發展觀光條例》第34條規定，特產業者被列入管理對象，但金門的觀光工廠、特產業者等卻因主管機關為經濟部，但依照規定要申請人才培訓，卻不受交通部認可為紓困對象。

經濟部長沈榮津回應，經濟部是觀光工廠的主管機關，但經濟部的紓困對象是針對所有產業，如營業收支下滑50%等，交通部則是針對受到衝擊的觀光產業。

對此，蘇貞昌則表示，紓困不是依原屬主管機關來紓困，而是就「困的情況」來紓困，交通部、經濟部也都有針對相關業者制定相關紓困規定。

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