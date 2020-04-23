北檢法警室前掉出「可疑晶體」！檢座加班路過一秒認出　調監視畫面追失主

▲台北地檢署法警室前方出現1袋疑似安非他命晶體物，正追查是誰大膽帶毒進入地檢署 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署法警室前方走道，今天傍晚出現1個小塑膠袋，裡面裝著可疑的白色晶體，被正好經過的緝毒檢察官眼尖，一看晶體外型疑似安非他命，立刻製作公務紀錄，將可疑晶體送驗確認成分，同時調閱監視錄影畫面，追查是哪個大膽的毒品人口帶毒進入地檢署。

台北地檢署和台北地方法院位於同棟司法新廈，每天有上百起各類案件在這裡開庭偵審，進出民眾來自三教九流，再加上陪同家屬親友、押解人犯的警調人員，可說是全國進出人次最密集的司法機關，尤其法警室更是民眾報到、詢問的聚集地點。

據了解，就在23日傍晚，所有庭訊都已告一段落，訴訟民眾、院檢人員都已陸續離開後，北檢法警室前方地板上，卻出現1個小塑膠袋，剛好正在加班處理毒品案件的緝毒專組檢察官經過，眼尖發現袋子裡面有個白色晶體，外型很類似安非他命、冰毒，馬上請法警製作公務紀錄，把可疑晶體送請化驗，並通報調閱監視畫面，若化驗結果確認是毒品，將全力追查這名涉嫌持有毒品罪的失主。

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