　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北檢法警室前掉出「可疑晶體」！檢座加班路過一秒認出　調監視畫面追失主

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 台北地檢署法警室 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署法警室前方出現1袋疑似安非他命晶體物，正追查是誰大膽帶毒進入地檢署 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署法警室前方走道，今天傍晚出現1個小塑膠袋，裡面裝著可疑的白色晶體，被正好經過的緝毒檢察官眼尖，一看晶體外型疑似安非他命，立刻製作公務紀錄，將可疑晶體送驗確認成分，同時調閱監視錄影畫面，追查是哪個大膽的毒品人口帶毒進入地檢署。

台北地檢署和台北地方法院位於同棟司法新廈，每天有上百起各類案件在這裡開庭偵審，進出民眾來自三教九流，再加上陪同家屬親友、押解人犯的警調人員，可說是全國進出人次最密集的司法機關，尤其法警室更是民眾報到、詢問的聚集地點。

據了解，就在23日傍晚，所有庭訊都已告一段落，訴訟民眾、院檢人員都已陸續離開後，北檢法警室前方地板上，卻出現1個小塑膠袋，剛好正在加班處理毒品案件的緝毒專組檢察官經過，眼尖發現袋子裡面有個白色晶體，外型很類似安非他命、冰毒，馬上請法警製作公務紀錄，把可疑晶體送請化驗，並通報調閱監視畫面，若化驗結果確認是毒品，將全力追查這名涉嫌持有毒品罪的失主。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

麥當勞基金會神鬼志工！暗槓捐贈箱中獎發票　8年A走500萬

兒赴美「十幾年沒回來」涉逃避兵役　老父嘆：他在NASA工作，沒聯絡了

她給兒240萬後被送進重症長照中心　法官：不願盡孝就還錢

ET快訊
愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！　小S：妳在強顏歡笑
羅志祥被爆「40歲玩多P」體力過人！　網翻出「30秒影片」秒
陳道輝一肩扛！認了扁桃腺發炎未通報　「親自下令解除梯口管制」
周揚青爆羅志祥劈腿「旗下女藝人」　愷樂曾脫口喊他：我男朋友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北檢法警室前掉出「可疑晶體」！檢座加班路過一秒認出　調監視畫面追失主

深夜騎車見「移動陰影」！女騎士一看嚇壞：怎麼那麼大…下秒衝警局報案

民眾捐獻救罕病兒…麥當勞基金會志工「挑中獎發票暗槓」　8年爽污500萬　

死因不單純！屏東男全身燒傷慘死…警意外破獲製毒工廠「43kg毒品全查扣」

大金輪停靠廈門回台「未申報居家檢疫」　船公司遭航港局開罰10萬元

到學校領畢業證書　高職妹送導師罐頭塔「悼夫人仙逝」…下場慘了

沒要到面紙擦鼻涕...莽男早餐店翻桌嗆：我武漢回來！罰42000元

前桃園女議員李月琴詐領257萬助理費　坦承犯案「繳回犯罪所得」獲緩刑

洗澡昏倒求助遭拒…情侶中毒「裸身陳屍」租屋處　慣房東為省8千下場慘

女兒喪命溪中隔年兒子也溺斃　烏來粗心爸心痛認疏失：壓力很大

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

北檢法警室前掉出「可疑晶體」！檢座加班路過一秒認出　調監視畫面追失主

深夜騎車見「移動陰影」！女騎士一看嚇壞：怎麼那麼大…下秒衝警局報案

民眾捐獻救罕病兒…麥當勞基金會志工「挑中獎發票暗槓」　8年爽污500萬　

死因不單純！屏東男全身燒傷慘死…警意外破獲製毒工廠「43kg毒品全查扣」

大金輪停靠廈門回台「未申報居家檢疫」　船公司遭航港局開罰10萬元

到學校領畢業證書　高職妹送導師罐頭塔「悼夫人仙逝」…下場慘了

沒要到面紙擦鼻涕...莽男早餐店翻桌嗆：我武漢回來！罰42000元

前桃園女議員李月琴詐領257萬助理費　坦承犯案「繳回犯罪所得」獲緩刑

洗澡昏倒求助遭拒…情侶中毒「裸身陳屍」租屋處　慣房東為省8千下場慘

女兒喪命溪中隔年兒子也溺斃　烏來粗心爸心痛認疏失：壓力很大

中職／小翔在本壘後動作干擾投手　引發球迷論戰

台南安南區新建工地頂樓火警　消防局出動雲梯車滅火

3歲童拿零件塞鼻！醫慶幸急診「沒被肺炎病人淹沒」：真得來不易

紓困應便民、親民！　湯蕙禎：「安心上工」計畫處處設限

金與正將是接班人？　美軍分析：金正恩仍掌控軍武大權

Cumulus互動藝術裝置「積雲」　就這樣懶在軟棉棉之中，萬事不擾

美軍3578人確診！新冠病毒擴散美40艘軍艦...26艘靠岸隔離中

外溢保單超熱賣「首季賺翻」！南山人壽內部統計曝光：年輕族群佔80%　女性最愛買

總統候選人拜登被控27年前性侵女幕僚　警方啟動偵辦

愷樂5年前聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！　小S直指「妳在強顏歡笑」：一定有在一起

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

宜蘭執行分署拍賣沒貼封條　不是鄰居簽名

情侶一氧化碳中毒雙死　房東為省8千下場慘

台中女攤商嘲諷身障父女引發公憤

洋女搭車拒戴口罩「丟200元打發」　踹運將露底

山水米公司混米賣　董座聯手執行長詐1.5億

快訊／貓空男子輕生　警消救起已死亡

到校領畢業證書　高職妹送導師罐頭塔

麥當勞基金會志工暗槓中獎發票　8年A走500萬

帶女友逛夜市莫名被刺噴血　屁孩：他排氣管太大聲

女醫抓姦超展開　她豪氣買單慘遭暗槓

桃園釣蝦場暗藏春色　KTV業者租地暗自營業

新竹男頂包車禍　7天後衝警局喊冤

更多熱門

相關新聞

黑心毒梟慘遭酷刑！毀容割耳再潑酸溶眼

黑心毒梟慘遭酷刑！毀容割耳再潑酸溶眼

新北一名李姓男子和陳姓男子因不滿黃姓毒販賣「混有冰糖的海洛因」，打算上門討賠償，卻在談判過程遭黃男友人發現「2人打算偷走黃的安非他命」，現場爆發激烈衝突，黃男臉部、耳朵不但被刀劃傷，甚至慘遭硝酸潑灑。日前法院審理結果出爐，李男、陳男遭判有期徒刑9個月。

貪員警收賄千萬助運毒　毒梟竟偷加500公斤

貪員警收賄千萬助運毒　毒梟竟偷加500公斤

6年前手機不見！她最近一登入驚呆了

6年前手機不見！她最近一登入驚呆了

手機弄丟失主定位問警失而復得

手機弄丟失主定位問警失而復得

泰男藏身工寮隱居 警查獲安毒送辦

泰男藏身工寮隱居 警查獲安毒送辦

關鍵字：

北檢法警室遺失安非他命冰毒緝毒

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

羅志祥還原「10年色戒」真相

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

周揚青分手10天前突脫口：和蝴蝶槓上了！

Gogoro嚴抓騎到飽外送員將直接罰

快訊／中市封城兵推　最快週六實施

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面