黑心毒梟「冰糖摻海洛因」慘遭酷刑！毀容割耳再潑酸溶眼　全身腐蝕險死

▲2名毒蟲買到不純海洛因向毒販討賠償爆發衝突，毒販遭刀劃傷、潑酸毀容。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名李姓男子和陳姓男子因不滿黃姓毒販賣「混有冰糖的海洛因」，打算上門討賠償，卻在談判過程遭黃男友人發現「2人打算偷走黃的安非他命」，現場爆發激烈衝突，黃男臉部、耳朵不但被刀劃傷，甚至慘遭硝酸潑灑。日前法院審理結果出爐，李男、陳男遭判有期徒刑9個月。

判決指出，李男、陳男2人於2019年4月1日晚間密謀要找黃男算帳，「若黃男不配合，就要動手傷害黃男並拿取其毒品」，帶著水果刀、硝酸等兇器前往黃男永和的住處，而談判過程中，雙方沒共識，李男決定先假裝跟黃男理論，其實是「幫忙把風」，好讓陳男直接偷走桌上的安非他命，孰料，黃男友人此時突然出現，結果4人直接在現場打起來。

李男先是把黃男友人毆打一番，踹進廁所後，見陳男已把黃男扭打在地，隨即拿出預備好的水果刀「猛砍」，再潑灑硝酸，導致黃男臉部、左耳都割傷，雙眼的眼角膜、全身多處皆受有腐蝕傷，犯案後李男、陳男立即搭車離開現場，最後是隔壁鄰居發現黃男受傷，趕緊報警處理，曝光整起事件。

新北地院審理時，李男、陳男皆坦承犯行，而黃男將傷害罪告訴撤銷後，2人最終被依攜帶兇器竊盜罪，遭判處有期徒刑9個月，全案仍可上訴。

▲毒販將冰糖混充在海洛因裡。（示意圖／視覺中國CFP）



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