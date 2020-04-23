她給兒240萬後被送進重症長照中心　法官：不願盡孝就還錢

▲老婦先前給了兒子240萬元卻被送進會限制行動的長照中心，憤而打官司要撤銷贈與。（示意圖與本案無關／翻攝自pexels）

記者劉昌松／台北報導

85歲莊姓老婦人不滿幫兒子償還卡債、贈與共240萬元後，安排她入住專門照顧重症、植物人的長照中心，想讓有自主生活能力的她被限制行動自由，喪失生存意志，現在得自己在外租屋，憤而提告要撤銷贈與，士林地院家事庭判決認為，兒子未履行扶養義務，不願盡孝，要把從老媽那裡拿到的240萬元都還出來。

莊婦的兒子目前在公家單位上班，薪水約4萬元，老媽前段婚姻已有子女，後來跟他爸爸婚外生下了他，爸爸死後，老媽嫁給別人，老媽的配偶死後，搬去跟他租屋同住5年，但他自己也有子女要養，想搬去較小的房子，所以2018年帶老媽去參觀後入住長照中心，每月借款3萬元支付長照費，並非沒有扶養。

但判決指出，莊婦只是1耳重聽，沒有重大疾病，生活可以自理，還能自己走去搭公車、就醫，兒子卻寧願花錢把老媽送進限制行動自由的長照中心，經老媽向法院提起訴訟，兒子才簽名終止長照契約，卻不願依法院裁定按月給付5000元扶養費，協調成每月只給2000元。

法官認為，兒子顯然對於扶養老媽有抗拒的態度，不願意盡為人子之孝道，因此依《民法》「受贈人對於贈與人，有扶養義務而不履行者，贈與人得撤銷其贈與」，判決要兒子把過去從老媽那裡拿到的240萬元，全部返還。可上訴。

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